مەسرور بارزانی: نیگەرانم لە شەڕ و پەرەسەندنە سەربازییەکانی سووریا

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە شەڕ و پەرەسەندنە سەربازییەکانی سووریا نیگەرانە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 20ـی کانوونی دووەمی 2026، لە داڤۆس، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ ئیلهام عەلییێڤ، سەرۆک کۆماری ئازەربایجان کۆبووەوە.

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی 'ئێکس' لەبارەی کۆبوونەوەکە رایگەیاندووە "لەگەڵ بەڕێز ئیلهام عەلییێڤ سەرۆک کۆماری ئازەربایجان کۆبووینەوە و هاوڕا بووین لەسەر گرنگیی بەهێزترکردنی پەیوەندیی دوولایەنە، بە تایبەتی وەبەرهێنان و بازرگانی."

لە پۆستەکەی سەرۆک وەزیراندا هاتووە "دۆخی گشتیی ناوچەکە و پەرەسەندنەکانی سووریامان تاوتوێ کرد و نیگەرانیی خۆم لەبارەی شەڕ و پەرەسەندنە سەربازییەکان دەربڕی."