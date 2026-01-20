بێرنارد لێڤی: جارێکی دیکە رۆژئاوا خیانەتی لە گەلی کورد کرد

مەسرور بارزانی: جەخت لە پاراستن و رێزگرتنی مافەکانی کورد و هەموو پێکهاتەکانی سووریا دەکەینەوە
بێرنارد لێڤی لەگەڵ مەزڵووم عەبدی و ژمارەیەک لە فەرماندەی هەسەدە (ئەرشیف)
بێرنارد هێنری لێڤی بە توندی ڕەخنە لە هەڵوێستی وڵاتانی ڕۆژئاوا بەرانبەر بە کورد دەگرێت و بە "خیانەت" ناوی دەبات، هاوکات ستایشی هەسەدە دەکات لە تێکشکاندنی داعش.

ئەمڕۆ سێشەممە، 20ـی کانوونی دووەمی 2026، بێرنارد هێنری لێڤی، فەیلەسووف و نووسەری دیاری فەرەنسی، لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس (تویتەری پێشوو)، وێنەیەکی خۆی لەگەڵ مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات و چەند فەرماندەیەکی دیکە بڵاوکردەوە.

لێڤی لەسەر وێنەکە نووسیویەتی: "خیانەتکردن لە کورد لەلایەن ڕۆژئاواوە یەکێکە لە گۆڕانکارییە هەرە نائارامکەرەکانی سەردەمەکەمان."

فەیلەسووفە فەرەنسییەکە جەختی لەوە کردووەتەوە، نابێت جیهان ڕۆڵی کورد لە شەڕی دژی تیرۆردا لەبیر بکات و دەڵێت: "هەرگیز لەبیر مەکەن کە شەڕڤانە قارەمانەکانی جەنەراڵ مەزڵووم، داعشیان تێکشکاند کاتێک داعش هەڕەشە بوو بۆ جیهان. هەروەها هەرگیز لەبیر مەکەن کە ئەوان پاسەوانیی ئەو زیندانانە دەکەن کە خراپترین تیرۆریستانی سەر زەوی تێیاندا گیراون."

 

 

ئەم پەیامەی بێرنارد هێنری لێڤی هاوکاتە لەگەڵ زیادبوونی گرژی و ئاڵۆزییەکان لە ڕۆژئاوای کوردستان و هێرشی گرووپە چەکدارەکانی سەر بە حکوومەتی سووریا بۆ سەر ناوچەکە.

بێرنارد هێنری لێڤی بە یەکێک لە دۆستە دێرینەکانی کورد ناسراوە و چەندین جار سەردانی باشوور و ڕۆژئاوای کوردستانی کردووە و لە ڕێگەی نووسین و فیلمە دۆکیۆمێنتارییەکانییەوە، بەردەوام پاڵپشتیی خۆی بۆ دۆزی کورد دەربڕیوە.

 
