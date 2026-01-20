رووسیا و ئەمەریکا لە داڤۆس پرسی کۆتاییهێنان بەشەڕی ئۆکرانیا تاوتوێ دەکەن

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 20ـی کانوونی دووەمی 2026، کۆشکی کرێملن رایگەیاند، نوێنەری رووسیا کیرل دیمتریڤ لە کۆڕبەندی ئابووری جیهانی داڤۆس لەگەڵ بەرپرسانی ئەمەریکا کۆدەبێتەوە و پرسی کۆتاییهێننان بە شەڕی ئۆکرانیا تاوتوێ دەکەن.

دیمیتری پیسکۆڤ، گوتەبێژی کرێملن بە رۆژنامەنووسانی گوت، نوێنەری رووسیا کۆبوونەوە لەگەڵ شاندی ئەمریکا دەکات، بەبێ ئەوەی ناوی شاندەکە ئاشکرا بکات، ئاماژەی بەوەشکرد، تاوتوێی پرۆسەی ئاشتی لە ئۆکرانیا دەکات.

دانوستانەکان مانگی ڕابردوو لە ئەمریکا لە نێوان دیمیتریڤ و نوێنەرانی دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا سەبارەت بە پلانی ئەمریکا بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕی ئۆکرانیا ئەنجام درا.

پێسکۆڤ ئاماژەی بەوەدا, دیمیتریڤ لایەنی ئەمریکی لە هەڵوێستەکانی ڕووسیا لەبارەی چارەسەرکردنی ئاشتیانەی قەیرانەکانی ئۆکرانیا ئاگادار دەکاتەوە.

گوتەبێژی کرێملن گوتیشی، رووسیا "پشتیوانی لە گەڕاندنەوەی پەیوەندییە بازرگانی و ئابوورییەکان لەگەڵ ئەمریکا دەکات".

باسی لەوەشکرد، رووسیا هیچ بانگهێشتنامەیەکی بۆ بەشداریی لە کۆبوونەوەی گروپی جی حەوت پێ نەگەیشتووە، کە بڕیارە پێنجشەممە لە پاریس بەڕێوەبچێت.

56مین کۆڕبەندی ئابووری جیهانی لە 19 تا 23ی 1، لە شاری داڤۆسی سویسرا بەڕێوەدەچێت، هەزاران سەرکردە و بەرپرسانی باڵای وڵاتان و کۆمپانیا جیهانییەکان بەشدارن لە کۆڕبەندەکە، دۆناڵد ترەمپیش، یەکێک دەبێت لەبەشداربووانی کۆڕبەندەکە.