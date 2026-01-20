هەسەدە: سوپای عەرەبیی سووریا پەلاماری گوندەکانی باشووری کۆبانێ دەدات

پێش کاتژمێرێک

هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) نوێترین زانیاری لە بارەی دۆخی مەیدانیی دەوروبەری کۆبانێ بڵاو دەکاتەوە و ڕایدەگەیەنێت، لەم ساتەدا لەگەڵ یەکینەکانی پاراستنی ژن (یەپەژە) سەرقاڵی وەڵامدانەوەی هێرشێکی چڕی سوپای عەرەبیی سووریاین لە چەندین میحوەرێکی باشوور و باشووری ڕۆژهەڵاتی شارەکە.

سێشەممە، 20ـی کانوونی دووەمی 2026، ناوەندی ڕاگەیاندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لە ڕاگەیەنراوێکدا لە بارەی دۆخی مەیدانیی شاری کۆبانێ ڕایگەیاند: "لەم کاتەدا شەڕڤانانیان شانبەشانی یەکینەکانی پاراستنی ژن (یەپەژە)، بەرپەرچی هێرشی تووندی سوپی عەرەبیی سووریا دەدەنەوە.

بەپێی ڕاگەیەندراوەکە، هێرشەکان کراونەتە سەر گوندەکانی (حەمدوون، قوببە و جەعدە) لە باشووری شاری کۆبانێ.

هەسەدە دەڵێت: لە هێڵی (جەلەبییە)ـش لە باشووری ڕۆژهەڵاتی کۆبانێ، هێزەکانیان هەوڵێکی دیکەی پێشڕەویی هێرشبەرانیان تێکشکاندووە و بەرپەرچیان داونەتەوە.

هەسەدە جەختی کردووەتەوە، کە تاوەکوو ئامادەکردنی ئەم هەواڵە، پێکدادانەکان لەو میحوەرانە بەردەوامن.