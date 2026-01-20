عەبدولحەکیم خەسرەو: هەڕەشەی جددی لەسەر عێراق و هەرێم هەیە و دەبێت بەپەلە کابینەی دەیەم پێکبهێنرێت

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایدەگەیەنێت، ئومێدی پارچەکانی دیکەی کوردستان لەسەر هەرێمی کوردستانە و پێویستە لایەنەکان بە تێگەیشتنێکی نوێوە مامەڵە لەگەڵ دۆخەکە بکەن و کابینەی دەیەم پێکبهێنن.

سێشەممە 20ی کانوونی دووەمی 2026، عەبدولحەکیم خەسرەو، سەرۆکی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون لە میانی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24 کە لە لایەن ژینۆ محەممەد پێشکەش دەکرێت، ڕایگەیاند: کاراکردنی پەرلەمان و جێگیرکردنی دامودەزگاکانی حکوومەت و دەسەڵاتەکانی هەرێمی کوردستان، دەبێتە یەکێک لە فاکتەرەکانی زامنکردنی مافی گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

عەبدولحەکیم خەسرەو جەختی کردەوە چاوەکان لەسەر هەرێمە و گوتی: ئومێدێکی تەواوی هەر چوار پارچەی کوردستان بە هەرێمی کوردستانە، بۆیە پێویستە حکوومەتێکی بەهێز هەبێت.

سەبارەت بە دۆخی هەنووکەیی، ناوبراو هۆشداریدا لەوەی کە هەڕەشەی جددی لەسەر هەرێمی کوردستان و لەسەر عێراقیش هەیە.

بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو مەترسییانەش، داوای لە هێزە سیاسییە کوردستانییەکان کرد کە تێگەیشتنێکی نوێیان هەبێت بۆ بارودۆخەکە، چونکە ئەم تێگەیشتنە کاریگەری دەبێت لەسەر ئەوەی کابینەی نوێی حکوومەت پێکبێت و بتوانرێت سیاسەتێکی نوێ پەیڕەو بکرێت کە لە خزمەتی گەشەپێدانی گشت بوارەکان و ڕووبەڕووبوونەوەی تەحەدییەکاندا بێت.