پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، بە درۆن هێرشکرایە سەر بارەگایەکی پارتی ئازادی کوردستان.

بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، لە رێگەی درۆن و مووشەکەوە هێرشکرایە سەر بارەگایەکی پارتی ئازادی کوردستان (PAK) لە چەمشار رێگەی دهۆک.

بەگوێرەی زانیارییەکان کاتژمێر 5:45 خولەکی بەرەبەیانی ئەمڕۆ سەرەتا بە درۆن هێرش کراوە و دواتر بە مووشەکێک هێرشیان کراوەتە سەربارەگاکە. دوای ئەوە درۆنیکی دیکە لیداون نەتەقیوەتەوە

لە ئەنجامی هێرشەکەدا شەهیدێک و بریندارێک هەن. ئێستا بریندارەکە بارودۆخی جێگیرە. بەڵام بەشێکی زۆری جەستەی سووتاوە و ناوی "هاوبیر سدیق"ە.

لە بارەی هێرشەکەدا، پارتی ئازادیی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاوکردووەتەوە و ئاماژەیداوە، ئێران هێرشەکەی ئەنجامداوە و بارەگایەکی سپای میللیی کوردستانی بە درۆن و مووشەک کردووەتە ئامانج، بەهۆیەوە ئەندامێکیان بە ناوی مزەفەر محەممەد ساڵح ناسراو بە (نەبەز) شەهید بووە.