سەرۆک بارزانی لەگەڵ پاپای ڤاتیکان و بەرپرسانی ئیتاڵیا کۆدەبێتەوە

پێش 51 خولەک

سەرۆک بارزانی، بەفەرمی بانگهێشتی ئیتاڵیا کراوە و بڕیارە ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، لەگەڵ پاپای ڤاتیکان لیۆی چواردەهەم کۆببێتەوە.

بڕیارە سەرۆک بارزانی، لە ڤاتیکان لەگەڵ پاپا لویسی چواردەیەم و بەرپرسانی ئیتاڵیا کۆببێتەوە، هەروەها ئانۆ جەوهەر وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێم یاوەری سەرۆک بارزانی دەکات.

ئامانجی دیدارەکەی سەرۆک بارزانی بۆ ئیتاڵیا زیاتر بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی نێوان کوردستان و ڤاتیکانە، هەروەکو چۆن لەماوەی رابردوودا چەندین جار شاند کوردی بەفەرمی بانگهێشت کراون.

هەروەها دەستپێکردنەوەی پەیوەندی تازە لەگەڵ پاپای نوێ و ناساندی هەرێم کەناوەندی ئاشتی و پێکەوەژیانی ئاینەکانە لە رۆژهەڵاتی ناوەراست، بەشێوازێک کریستیان و مسوڵمانان و ئێزدی وئاینەکانی تر پێکەوە بەئاشتی دەژین لە کوردستان، وە دروستکردنی ڕێچکەی نوێی کۆکردنەوەی زیاتری پشتیوانی نێودەوڵەتی بۆ کورد ئامانجێکی دیکەی سەردانەکەیە.

پاپای ڤاتیکان نوێنەرایەتی زیاتر لە یەک ملیار و 400 ملیۆن پەیڕەوانی ئاینی کاسۆلیکی مەسیحی دەکات.

بڕیارە سەرۆک بارزانی چەندین دیداری سیاسی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئیتاڵیاش ئەنجام بدات، باس لەپەیوەندیەکانی نێوان کوردستان و ئیتاڵیا بکرێت، هەروەها گۆڕانکاریەکانی رۆژهەڵاتی ناوەراست و هێرشی گرووپە چەکدارەکانی سەر بەسوپای عەرەبیی سووریا بۆ سەر کوردانی رۆژئاوای کوردستان کۆمەڵکوژی و کوژرانی خوشک و برا کوردەکان و کۆکردنەوەی پشتیوانی لەرۆژئاوای کوردستان بابەتێکی تری ناو کۆبوونەوەکان دەبێت.