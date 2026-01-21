مارک ساڤایا: تاکە رێگەی سەقامگیریی عێراق، کۆتاییهێنانە بە میلیشیاکان
ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، مارک ساڤایا، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ عێراق، لە پەیامێکی تونددا رایگەیاند؛ کێشەی سەرەکی عێراق گەندەڵییە و میلیشیاکان تەنیا نیشانەیەکی ئەو "نەخۆشییە"ن.
ساڤایا جەختی کردەوە؛ ئەگەر بڕیارە عێراق چاک بکرێت، دەبێت سەرەتا و بە شێوەیەکی یەکلاکەرەوە رووبەرووی گەندەڵی ببنەوە.
نێردەی ئەمەریکا پەردەی لەسەر شێوازی کارکردنی تۆڕە گەندەڵەکان لادا و ئاماژەی بەوە کرد، پارەی نایاسایی تەنیا لە رێگەی بەرپرسە باڵاکانەوە ناکرێت، بەڵکو لە رێگەی ئەندامانی خێزان، هاوڕێ، پاسەوان و شۆفێرەکان بەکار دەهێنرێن.
بە گوتەی ساڤایا، ئەم تۆڕە بۆ ئەوە دروستکراوە تاوەکوو بەرپرسەکان نکۆڵی لە تێوەگلانیان لە گەندەڵی بکەن و لە هەمانکاتدا سیستەمەکە بە کارایی بهێڵنەوە.
ساڤایا ئاشکرای کرد؛ ئەم تۆڕە زیاتر لە دوو دەیەیە چالاکە و توانیویەتی لە چاودێری سەرجەم رێساکان و میکانیزمەکانی وردبینی نێودەوڵەتی خۆیان بدزنەوە.
گوتیشی: "لە رێگەی ئەم سیستەمەوە گرووپە میلیشیاکانی پاڵپشتیکراو لەلایەن ئێرانەوە لە رووی داراییەوە بەهێز کراون و پارێزراون."
لە کۆتایی پەیامەکەیدا، مارک ساڤایا پێیوایە کلیلی سەقامگیری عێراق و گەڕاندنەوەی سەروەرییەکەی، تەنیا لە رێگەی بڕینی سەرچاوەی دارایی گەندەڵکارانە، وەک "مووچەی ساختە و قەرزی وەهمی"، بەبێ ئەم هەنگاوە هەموو هەوڵەکانی دیکە بۆ چاکسازیی شکست دەهێنن.