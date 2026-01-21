کارەکانی دووەم رۆژی ماڵی کوردستان لە داڤۆس
لە چوارچێوەی بەڕێوەچوونی 56ـەمین کۆڕبەندی ئابووریی جیهانی لە شاری داڤۆسی سویسرا، ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، دوو پانێلی دیکە لە "ماڵی کوردستان" بەڕێوەدەچن.
پانێلەکانی ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ی کانوونی دووەمی 2026:
پانێلی یەکەم: کاتژمێر 11:00ی پێشنیوەڕۆ:
ناونیشانی پانێل: "کوردستان کراوەیە بۆ پیشەسازی: تێروانین و دەرفەتەکانی وەبەرهێنان"
قسەکەران:
- د. محەممەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان.
- سەعد کۆلەک، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گرووپی کۆمپانیاکانی کۆلەک.
- شوان محەممەد سلێمان، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گرووپی کۆمپانیاکانی گەلیاوە.
بەڕێوەبەری پانێڵ:
- کانی ئیبراهیم، دەستەی وەبەرهێنان.
پانێلی دووەم: کاتژمێر 03:00ی پاشنیوەڕۆ
ناونیشانی پانێل: "گۆڕانکاریی دیجیتاڵی و داهێنان: نەخشەڕێی ئاییندەی کوردستان"
قسەکەران:
- مارک مۆلەر، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای ئادجێتێک.
- ئالڤین وانگ گرەیلین، شارەزاى ديجيتاڵی لە (ستانفۆرد HAI).
- دکتۆر گەریف یالاک، بەڕێوەبەری داهێنانی دیجیتاڵی و گۆڕانکاریی نیشتیمانی (سیسکۆ).
بەڕێوەبەری پانێڵ:
- کریستین لی، ڕاوێژکاری دیجیتاڵی (Quantena.org).
"ماڵی کوردستان" لە داڤۆس، سەکۆیەکە بۆ گفتوگۆی بنیاتنەر و ئاڵوگۆڕی بیروڕا لەبارەی دەرفەت و ئاستەنگە هەرێمی و جیهانییەکانەوە، لەگەڵ پێشکەشکردنی میوانداریی کوردەواری. ئەمساڵیش چاوەڕوان دەکرێت چەندین دیدار و کۆبوونەوەی گرنگی تێدا ئەنجام بدرێت لەگەڵ سەرکردە و بەرپرسانی باڵای وڵاتان و خاوەنکار و ئابووریناسانی جیهان.
کۆڕبەندی ئابووریی جیهانیی داڤۆس کە ساڵانە بەڕێوەدەچێت، بە یەکێک لە گرنگترین پلاتفۆرمە نێودەوڵەتییەکان دادەنرێت بۆ تاوتوێکردنی پرسە ئابووری و سیاسییەکان. بەشداریی شاندی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتیی سەرۆکی حکوومەت، مەسرور بارزانی، جەختکردنەوەیە لەسەر گرنگیی پێگەی هەرێم لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی.