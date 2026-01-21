پەرلەمانتارێکی دەم پارتی: نابێت تورکیا زمانی هەڕەشە بەرانبەر کوردانی رۆژئاوا بەکاربهێنێت

"هەوڵی تێکدانی پرۆسەی ئاشتی دەدرێت"

پێش دوو کاتژمێر

پەرلەمانتارێکی دەم پارتی داوا لە دەسەڵاتدارانی تورکیا دەکات، زمانی هەڕەشە بەرانبەر کورد لە سووریا بەکارنەهێنن. دەشڵێت "هەندێک لایەن دەیانەوێت پرۆسەی ئاشتی تێک بدەن."

جەنگیز چاندار، پەرلەمانتاری پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) لە کۆبوونەوەی پەرلەماندا نیگەرانی پارتەکەی لە پاڵپشتیکردنی تورکیا بۆ هێرشەکانی سووپای عەرەبی سووریا، بۆ سەر رۆژئاوای کورسدتان و ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، دەربڕی.

چاندار رایگەیاند، "تورکیا بە هەموو هێزی خۆی پاڵپشتی لە رژێمی دیمەشق دەکات، کە گومان هەیە ئەو دەسەڵاتە لە داعش و قاعیدە پاککرابێتەوە یاخود نا؟"

بە گوتەی ئەو پەرلەمانتارەی دەم پارتی، هەندێک لایەن هەن دەیانەوێت پرۆسەی ئاشتی تێک بدەن، رووی دەمی ئاراستەی دەسەڵاتدارانی تورکیا کرد و گوتی، "زمانی هەڕەشەئامێز بەرانبەر بە کوردەکانی سووریا بەکارمەهێنن. کوردەکانی سووریا و تورکیا پەیوەندییەکی دانەبڕاوەیان هەیە؛ بەم مامەڵەیە هەستی کورد لە تورکیا ئازار دەدەن."

پەرلەمانتارەکەی دەم پارتی باسی لەوەش کرد "دیمەشق لەبارەی گرژییەکان سوورەتی 'ئەنفال' بڵاو دەکاتەوە، ئەمەش هاوشێوەی ئەنفالکردنی کوردانی باشووری کوردستان پەیامێکی روونە بۆ کوردانی رۆژئاوای کوردستان."

ئەمە لە کاتێکدایە، بڕیارە ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، شاندێكی باڵای سیاسیی باكووری كوردستان بۆ دەربڕینی پاڵپشتی، بگاتە رۆژئاوای كوردستان.

شاندەكە لە تولای هاتیمئۆغولاری، هاوسەرۆكی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی)، كەسكین بایندر، هاوسەرۆكی پارتی هەرێمە دیموكراتییەكان (دەبەپە)، لەگەڵ چەندان پەرلەمانتار و نوێنەری سەندیكا و ڕێكخراوی مەدەنیی باكووری كوردستان پێكدێت.

بەپێی ڕاگەیەندراوی دەم پارتی، شاندەكە لەگەڵ نوێنەران و بەرپرسانی رۆژئاوای كوردستان كۆدەبنەوە. ئامانجی سەرەكیی سەردانەكە نیشاندانی پشتیوانییە بۆ رۆژئاوای كوردستان لە بەرانبەر ئەو هەڕەشانەی ڕووبەڕووی بووەتەوە.

ئەم سەردانە دوای گردبوونەوەیەكی جەماوەریی دەم پارتی دێت. دوێنێ لە شارۆچكەی نوسەیبینی سەر سنوور، گردبوونەوەیەك بۆ پشتیوانیی رۆژئاوا بەڕێوەچوو. لەوێدا، تولای هاتیمئۆغولاری ڕایگەیاند، حكوومەتی دیمەشق تەنیا بە هێرش بۆ سەر حەلەب نەوەستاوە، بەڵكوو ئێستا خەریكی داگیركردنی ڕۆژئاوای كوردستانە. ناوبراو هەروەها گوتی: "توركیا لە لایەك بانگەشەی ئاشتی و برایەتی لە وڵاتدا دەكات، لە لایەكی ترەوە پاڵپشتیی هێرشكردنە سەر كوردی سووریا دەكات."