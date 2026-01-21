سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و سەرۆکوەزیرانی لوبنان دۆخی سووریا و ناوچەکەیان تاوتوێ کرد

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ، لە داڤۆس ، لەگەڵ نەواف سەلام سەرۆک وەزیرانی لوبنان کۆبووەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا دۆخی گشتیی و دوایین گۆڕانکاریی و پێشهاتەکانی عێراق و ناوچەکە تاوتوێ کرا.

هەردوولا جەختیان لە پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی سووریا و کۆتاییهێنان بە شەڕ و پێکدادانی سەربازی و چارەسەرکردنی کێشەکان لە ڕێگەی گفتوگۆ و دایەلۆگ و ڕێزگرتن لە مافەکانی گەلی کورد و گشت پێکهاتەکان کردەوە.









