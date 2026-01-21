هەولێر؛ گەورەترین کەمپین بۆ هاوکاریی رۆژئاوای کوردستان رادەگەیەنێت

پێش 21 خولەک

پارێزگاری هەولێر، گەورەترین کەمپینی بۆ کۆکردنەوەی کۆمەك و هاوکاریی بۆ خۆشک و برایانی رۆژئاوای کوردستان ڕاگەیاند.

چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەم، 2026، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی تایبەتی بۆ ئامادەکاری و ڕاگەیاندنی گەورەترین کەمپەینی کرد بە مەبەستی کۆکردنەوەی هاوکاریی بۆ خۆشک و برایانمان لە ڕۆژئاوای کوردستان.

لە کۆبوونەوەکەدا، گەورەترین کەمپینی بەرفراوانی کۆکردنەوەی کۆمەك و هاوکاری بۆ لێقەوماوانی خوشك و برایانی رۆژئاوادا و راگەیەنرا و هیوادارن خەڵکی هەولێر، کە هەمیشە بەخشندە و میهرەبان بوونە، لەم بارودۆخە نەخوازراوەشدا کە بەسەر خوشك و برایانمان لە رۆژئاوای كوردستان هاتووە، بە دڵفراوانییەوە هاوکاری و کۆمەکیان بکەن.

پارێزگاری هەولێر، سەرجەم لایەنەكانی راسپارد دەست بە ئامادەكاری پێویست بكەن بۆ كەمپینەكە، كە لە سبەینێوە لە پێش پارکی شانەدەر خێوەت هەڵدەدرێت و هاووڵاتیان و خێرخوازان و خواپێداون و کۆمپانیاکان دەتوانن یارمەتیەکانی خۆیان لە کەلوپەل و پێداویستی ناوماڵ وەك سۆبە، بەتانی، خۆراك و جل و بەرگی منداڵان و پارە بگەێننە ئەو شوێنە.

ئۆمێد خۆشناو، گوتیشی: ئەمە کارە کارێکی مرۆییە و پەیوەندی بە هیچ هێز و لایەنێکی سیاسیەوە نییە و كەمپینی خەڵكی شاری هەولێرە وەك ئەركێكی نەتەوەیی و نیشتمانی و لە سۆنگەی هەستكردنمان بە بەرپرسیاریەتی بەرامبەر خوشك و برایانی لێقەوماوی رۆژئاوای كوردستان، ئەو كەمپینە ڕادەگەیەنین.

پارێزگاری هەولێر، داوای لە خەڵکی بەشەرەف و خۆشەویستی شاری هەولێر كرد، کە هەمیشە بە بەخشندەیی و میهرەبانی ناسراون، رۆڵی خۆیان ببینن و هەموومان بەیەکەوە هاوکار و پشتیوانی ئەو کەمپینە بكه‌ین بۆ گەیاندنی کۆمەك و هاوکاری بە خوشك و برایانمان لە رۆژئاوای كوردستان.