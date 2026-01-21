سەرۆک بارزانی: داوامان لە پاپای ڤاتیکان کرد پشتیوانیی کوردانی رۆژئاوای کوردستان بکات

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆک بارزانی رایدەگەیەنێت، داوای لە پاپای ڤاتیکان کردووە، پشتیوانیی کوردانی رۆژئاوای کوردستان بکات. دەشڵێت "رووبەڕووبوونەوەی مەترسیی سەرهەڵدانەوەی داعش پێویستی بە پلانێکی نێودەوڵەتی هەیە".

ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک بارزانی لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا بۆ ئیتاڵیا، لەگەڵ ئەنتۆنیۆ تاجانی، وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە کۆبووەوە.

سەرۆک بارزانی لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا وەڵامی پرسیاری رۆژنامەنووسانی دایەوە و لەبارەی کۆبوونەوەکەیشی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئیتاڵیا، گوتی "کۆبوونەوەکە زۆر باش و لەگەڵ وەزیری دەرەوە باسمان لە هەموو شتێک کرد."

لەبارەی کۆبوونەوەکەی لەگەڵ پاپای ڤاتیکان و هەڵوێستی ناوبراو لەبارەی شەڕ و رووداوەکانی ئێستای سووریا و رۆژئاوای کوردستان، سەرۆک بارزانی گوتی "داوام لە پاپای ڤاتیکان کرد بە هێزی مەعنەوی خۆی پشتیوانیمان بکات."

لەبارەی پشتیوانی و هەڵوێستی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی سەبارەت بەدۆخی رۆژئاوای کوردستان، سەرۆک بارزانی باسی لەوە کرد، "هەبوونی من ئەمڕۆ لێرە، واتای ئەوە دەگەیەنێت کە هاتوون بە هانامانەوە."

سەبارەت بە مەترسیی سەرهەڵدانەوەی داعش و هەڵهاتنی ژمارەیەک چەکداری داعش، لە ژمارەیەک زیندانی باکووری رۆژهەڵاتی سووریا، سەرۆک بارزانی گوتی، "بێگومان ئەمە مەترسییە بۆ سەر هەموومان، لەوانە ئیتاڵیا. هەموومان هەست بەو مەترسییە دەکەین و پێویستی بە هەماهەنگی و هاوکاریی یەکتری هەیە. دەبێت پلانێک هەبێت بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەم (مەترسییە)."

سەرۆک بارزانی باسی لەوەش کرد، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەیدا لەگەڵ ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا، داوای لێ کردووە، پێکدادانە سەربازییەکانی ئێستا "نەبێتە شەڕی کورد و عەرەب و تەعەدا لە کورد نەکرێت. هاوکات بە گفتوگۆ هەموو کێشەکان چارەسەر بکرێن."