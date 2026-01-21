مەسرور بارزانی و جۆناسان پاوڵ جەختیان لە بەرەنگاربوونەوەی مەترسییەکانی تیرۆریستانی داعش کردەوە

پێش دوو کاتژمێر

لە درێژه‌ى ‌ دیدار و کۆبوونه‌وه‌کانیدا له‌ داڤۆس، ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ جۆناسان پاوڵ، ڕاوێژکاری ئاسایشی‌ نیشتمانیی به‌ريتانيا کۆبووەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا دۆخی ئەمنیی عێراق و ناوچەکە تاوتوێ کرا. هەردوولا هاوڕابوون لە سەر گرنگیی بەهێزکردنی هاوئاهەنگیی لە نێوان هەرێمی کوردستان و به‌ريتانيا، هەروەها جەخت لە پێویستیی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و هەڕەشە و مەترسییەکانی تیرۆریستانی داعش کرایەوە.

هەردوولا جەختیان لە پێویستی کۆتاییهێنان بە پێکدادان و ڕووبەڕووبوونەوە سەربازییەکانی سووریا و چارەسەرکردنی کێشەکان لە ڕێگەی ئاشتی و لەیەکتێگەیشتن.