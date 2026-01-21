عەدنان بۆزۆ: خەڵکی کۆبانێ لە بارودۆخێکی خراپدان

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی خۆجێی ئەنەکەسە لە کۆبانێ ئاماژە بەوە دەکات، هیچ پێداویستییەک ناگاتە کۆبانێ و بارودۆخی هاووڵاتییان باشنییە و پێویستە بەزووی چارەسەری دۆخی کۆبانێ بکرێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، عەدنان بۆزان، سەرۆکی خۆجێی ئەنەسەکە لە کۆبانێ، لەکاتی بەشداریکردنی لە گەشتی هەواڵەکانی کوردستان24، رایگەیاند: کۆبانێ لە هەموو جیهان دابڕاوە، بەشێک لە هاووڵاتییان ناتوانن بگەڕێنەوە، بارودۆخی هاووڵاتییان باشنییە، ئاو و کارەبا و سووتەمەنی نییە، هیچ پێداویستییەک ناگاتە کۆبانێ و تەواوی پەیوەندییەکانی پچڕاون، تەنانەت خزمەتگوزارییە تەندروستییەکانیش ناگەنە ئێرە.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، پەیوەندییەکانمان تەنیا تەلەفۆنین، ئاگادارین دەزگای خێرخوازی بارزانی هاوکاری دەگەیەنێتە ڕۆژئاوای کوردستان، هیوادارین ڕێگەیەک هەبێت بۆ گەیاندنی هاوکارییەکان بە کۆبانێ، خەڵکی کۆبانێ پێویستی بە خزمەتگوزاری ڕۆژانە و پێداویستییەکان هەیە، بەتایبەتی شیر منداڵان و خواردن و خواردنەوە.