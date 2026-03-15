سوپای پاسداران: چارەنووسی ناتانیاهۆ نادیارە

سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاند، سێ بنکەی سەربازیی هێزەکانی ئەمریکایان لە عێراق و کوەیت کردووەتە ئامانج. ئەم هەنگاوەش لە کاتێکدایە کە گرژییەکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە شێوەیەکی بەرچاو لە پەرەسەندندان.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 15ـی ئاداری 2026، سوپای پاسداران لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، ئەم هێرشانە لە چوارچێوەی "دەستپێکردنی شەپۆلی 52ـی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان دژی ئیسرائیل" ئەنجامدراون، ئاماژەی بەوەشداوە، لەو شەپۆلەدا ناوچەیەک لە خاکی ئیسرائیل و سێ بنکەی ئەمریکی لە ناوچەکە بە مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کراونەتە ئامانج، لەوانەش بنکەکانی 'عەلی سالم' و 'عەریفجان' لە کوەیت و بنکەیەکیش لە عێراق.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا، سوپای پاسداران بە توندی هەڕەشەی کوشتنی بنیامین ناتەنیاهوو، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیلی کرد و رایگەیاند، "ئەگەر ئەو تاوانبارە هێشتا لە ژیاندا بێت، بەردەوام دەبین لە بەدواداچوون و بە ئامانجگرتنی"، ئاشکراشی کردووە، "نادیاربوونی چارەنووسی ناتەنیاهوو و ئەگەری کوژران یان هەڵاتنی لەگەڵ خێزانەکەی، نیشانەی قەیران و ئاڵۆزیی ناوخۆیی ئیسرائیلە".

ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28ـی شوباتی رابردووهێرشیان کردە سەر ئێران، کە لەو هێرشانەدا چەندین ئامانجیان لە نێو خاکی ئێران بۆردومان کردووە کە بەهۆیانەوە زیانی زۆر بە ژێرخانی ئەو وڵاتە گەیاندووە و سەدان هاووڵاتیش کوژران و بریندار بوون، هەروەها لەو هێرشانەدا عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای ئێران و ژمارەیەک لە فەرماندەکانی سوپای پاسداران و سوپای ئێران کوژراون.