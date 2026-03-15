جوڵەی بازرگانی و گەشتیاریی لە دەروازە سنوورییەکانی هەرێمی کوردستان دەستیپێکردەوە

دوای ئەوەی بەهۆی بارودۆخی ئەمنی و جەنگەوە ماوەی 15 رۆژ دەروازە سنوورییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێران داخرابوون، ئەمڕۆ یەکشەممە 15ـی ئاداری 2026، بە فەرمی جووڵەی بازرگانی و هاتوچۆی گەشتیاری لە دەروازەکانی "حاجی ئۆمەران" و "باشماخ" دەستیپێکردەوە.

دەروازەی حاجی ئۆمەران

بەکر سلێمان، پەیامنێری کوردستان24 لە دەروازەی حاجی ئۆمەران رایگەیاند، هاوکات لەگەڵ کردنەوەی دەروازەکە، کاروانی بارهەڵگرەکان بەرەو سنووری تەمەرچینی ئێران کەوتنەڕێ بۆ هاوردەکردنی کاڵا و کەلوپەل.

ئاماژەی بەوەشکرد، داخرانی 15 رۆژەی دەروازەکە کاریگەرییەکی خراپی لەسەر بژێوی ژیانی زیاتر لە هەزار بازرگان و 120 شۆفێری تاکسی هەبووە کە بەهۆی راگرتنی جووڵەکانەوە بێکار مابوون، سەبارەت بە جۆری کاڵاکانیش، بەگوێرەی ئامارەکان %80ـی هاوردەکان کەرەستەی بیناسازین، %15ـی ئۆتۆمبێل و 5%ـش سەوزە، میوە، شیرەمەنی و خواردنەوە گازییەکانە.

کردنەوەی دەروازەکە بۆ هەردوو لا گرنگە، بەڵام بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران کە لە دۆخی جەنگدایە، سوودێکی ئابووریی زۆر گەورەتری هەیە.

دەروازەی باشماخ

هاوکات دالیا کەمال، پەیامنێری کوردستان24 لە دەروازەی سنووری باشماخەوە رایگەیاند، جووڵەی بازرگانی و گەشتیاری لەو دەروازەیە بەتەواوی ئاسایی بووەتەوە و هەموو رێکارە پێویستەکان لەلایەن یەکەی ئیداری پێنجوێن و پارێزگای سلێمانییەوە ئەنجامدراون.

گوتیشی: دەروازەی باشماخ لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگەوە بە شێوەیەکی کاتی وەستابوو، بەڵام ئەمڕۆ بە ڕێژەیەکی بەرچاو جووڵەی تێدا بەدی دەکرێت، رۆژانە زیاتر لە 500 بارهەڵگر لەم دەروازەیەوە کەلوپەل و بەرهەمی شیرەمەنی و سەوزەوات بۆ پارێزگای سلێمانی و ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان دەگوێزنەوە.

کردنەوەی ئەم دەروازانە وەک هەنگاوێکی گرنگ بۆ کەمکردنەوەی زیانە ئابوورییەکان و ئاساییکردنەوەی بارودۆخی بازاڕ لە هەرێمی کوردستان سەیر دەکرێت.

ئەمە لەکاتێکدایە دوێنێ شەممە، 14ـی ئاداری 2026، بەڕێوەبەرایەتیی دەروازەی نێودەوڵەتیی حاجی ئۆمەران ڕایگەیاند، لە رۆژی یەکشەممەوە، هاتوچۆی گەشتیاری و جوڵەی بازرگانی لە دەروازەکە دەستپێدەکاتەوە و هاوکات هەر دوێنێ دەروازەی سەیرانبەنیش کرایەوە.