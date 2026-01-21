لوكاس هێرناندێز و خێزانەكەی رووبەڕووی زیندانیكردن دەبنەوە

خانەوادەیەكی كۆلۆمبی لە دادگا بە تۆمەتی دەستدرێژییان خستووەتە پاڵ لوكاس و خێزانەكەی

پێش کاتژمێرێک

ئەستێرەی هەڵبژاردەی فەرەنسا و هاوسەرەکەی، لە لایەن خێزانیكی كۆلۆمبی لە دادگا سكاڵایان لە دژی تۆمار دەكرێت و ڕووبەڕووی زیندانیکردن دەبنەوە.

گۆڤاری پاریس ماچی فەرەنسی، بۆمبێكی لەنێو یانەی پاریس سانجێرمان و هەڵبژاردەی فەرەنسا تەقاندووەتەوە و تێیدا گومانی تاوانێكی گەورەی خستووەتە پاڵ لوكاس هێرناندێز و هاوسەرەكەی. ئەمەش جۆرێك لە پشێوی لە نێو یانەكەی دروست كردووە.

سەرچاوەكە ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە لوکاس هێرناندێز، براوەی مۆندیالی 2018 لەگەڵ هەڵبژاردەی فەرەنسا و براوەی چامپیۆنزلیگی 2025 بەهۆی تۆمەتی كاری نایاسایی و دەستدرێژی بۆ سەر خانەوادەیەكی کۆڵۆمبی، ئەگەری سزای زیندانیکردنیان لەسەرە.

لە راپۆرتەكەی گۆڤاری پاریس ماچ، نووسراوە: لە مانگی كانوونی دووەمی 2024، كە تێیدا لوكاس هێرناندێز و خێزانەكەی، بەبێ گرێبەست و گوێدانە هیچ یاسایەك ئەركی پاككردنەوە، چێشت لێنان و چاودێریكردنی منداڵەكانیان بە خێزانێكی كۆلۆمبی سپاردووە بەبێ ئەوەی ئەو خێزانە كۆلۆمبییە هیچ گرێبەست و مۆڵەتێكی نیشتەجێبوونیان هەبێت، تەنانەت لوكاس و خێزانەكەی كاری قورسیان بە منداڵە بچووكەكانی ئەو خانەوادە كۆلۆمبییە كردووە.

دواجار ئەم بابەتە ئاشكرا بووە و كەیسی لە دادگای ڤێرسای لە فەرەنسا بۆ كراوەتەوە كە تێیدا ئاماژە بۆ ئەوە كراوە لە نێوان ئەیلوولی 2024 تا تشرینی دووەمی 2025 لوكاس هێرناندێز و خێزانەكەی، پێشێلكاری یاسای كاركردنیان كردووە و پێنج كەسیان بۆ كاروباری ماڵەوە دامەزراندووە كە سێ كەسیان منداڵی خانەوادە كۆلۆمبییەكە بوونە و بەبێ گوێدانە یاسا كاریان بەو منداڵانە كردووە.

خانەوادە كۆلۆمبییەكە كە لە فەرەنسا نیشتەجێ بوون، بە میدیایەكانیان راگەیاندووە كە لوكاس و هاوسەرەكەی، بە چەندان شێواز دەستدرێژیان كردووەتە سەری و بە چاوێكی كەم سەیریان كردووە و كاریان پێكردوون و مۆڵەتی كاریشیان بۆ وەرنەگرتوون، ئەمەش لە كاتێكدایە ئەم خێزانە كۆلۆمبییە هەفتانە نزیكەی 84 كاتژمێر كاری ناوماڵیان بۆ لوكاس هێرناندێز و هاوسەرەكەی كردووە.

بەگوێرەی هەمان سەرچاوە، ئەم خێزانە كۆلۆمبییە لە دادگای گشتی ڤێرسای سكاڵایان لەسەر لوكاس و هاوسەرەكەی تۆمار كردووە بە هۆكاری بازرگانیكردن بە مرۆڤ و كاری رێگەپێـنـەدرا، تەنانەت بەشێوەیەكی خراپ زیادەڕوویان لە دژی كراوە.

بەگوێرەی گۆڤاری پاریس ماچ، لوکاس هێرناندێز، برای تیۆ هێرناندێزی ئەستێرەی یانەی هیلالی سعوودیە، لەگەڵ هاوسەرەکەیدا سزای زیندانیکردنیان بەسەردا دەسەپێندرێت، ئەگەر لێکۆڵینەوەی دادوەری بسەلمێنێت تێوەگلانیان لە کاری نایاسایی و بازرگانیکردن بە مرۆڤەوە كردووە، بەتایبەتی ئەگەر ساغ بێتەوە لوكاس و خێزانەكەی كاری قورسیان بە منداڵەكانی خێزانە كۆلۆمبییەكە كردووە كە تەمەنییان لە خوار تەمەنی یاساییە.

هەمان سەرچاوە، ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە تا ئێستا لوكاس هێرناندێز و نوێنەرەكانی هیچ لێدوانێكیان لەبارەی ئەم دۆسییە نەداوە، ئەمەش مەترسی لەسەر داهاتووی ئەو یاریزانە بۆ بەشداریكردن لە مۆندیالی 2026 لە هاوینی داهاتوو دروست دەكات.