هۆشداری لە هاتنی شەپۆلێکی بەفر و سەرما دەدرێت
ژووری ئۆپەراسیۆنەکان لە وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بڵاویکردەوە، پێشبینی دەکرێت لە سبەی پێنجشەممەوە شەپۆلێکی بەفر و سەرما هەرێمی کوردستان بگرێتەوە.
ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، ژووری ئۆپەراسیۆن بۆ بەڕێوەبردنی قەیران و کارەسات لە ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەكانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردووەتەوە: "پێشبینی دەکرێت شەپۆلێکی بەفر و باران لە سبەی پێنجشەممەوە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، تاوەکوو درەنگانی شەوی هەینی و بەرەبەیانی رۆژی شەممە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بگرێتەوە.
ژووری ئۆپەراسیۆن بۆ بەڕێوەبردنی قەیران و کارەسات هۆشداری بە هاووڵاتیان دەدات لەگەڵ ئەم شەپۆلی بەفربارینە ئاگاداری سەلامەتی خۆیان بن.
لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی گەرمیان و پارێزگای کەرکووک و بەشێک لە پارێزگای هەولێر بارانی پچڕ پچڕی مامناوەندە دەبارێت.
بڕی دابارینی بەفری پێشبینیکراو:
هەولێر 2تاوەکوو 5سم
سلێمانی 10 تاوەکوو 15سم
دهۆک 10تاوەکوو 15سم
کەرکووک ئەگەری دابارینی بەفری هەیە
هەڵەبجە 6 تاوەکوو 8 سم
گەرمیان ئەگەری دابارینی بەفری هەیە
زاخۆ 10 تاوەکوو 15سم
سۆران 15تاوەکوو 25 سم
راپەڕین 20 تاوەکوو 30 سم.