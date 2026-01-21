هۆشداری لە هاتنی شەپۆلێکی بەفر و سەرما دەدرێت

پێش 58 خولەک

ژووری ئۆپەراسیۆنەکان لە وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بڵاویکردەوە، پێشبینی دەکرێت لە سبەی پێنجشەممەوە شەپۆلێکی بەفر و سەرما هەرێمی کوردستان بگرێتەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، ژووری ئۆپەراسیۆن بۆ بەڕێوەبردنی قەیران و کارەسات لە ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەكانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردووەتەوە: "پێشبینی دەکرێت شەپۆلێکی بەفر و باران لە سبەی پێنجشەممەوە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، تاوەکوو درەنگانی شەوی هەینی و بەرەبەیانی رۆژی شەممە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بگرێتەوە.

ژووری ئۆپەراسیۆن بۆ بەڕێوەبردنی قەیران و کارەسات هۆشداری بە هاووڵاتیان دەدات لەگەڵ ئەم شەپۆلی بەفربارینە ئاگاداری سەلامەتی خۆیان بن.

لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی گەرمیان و پارێزگای کەرکووک و بەشێک لە پارێزگای هەولێر بارانی پچڕ پچڕی مامناوەندە دەبارێت.

بڕی دابارینی بەفری پێشبینیکراو:

هەولێر 2تاوەکوو 5سم

سلێمانی 10 تاوەکوو 15سم

دهۆک 10تاوەکوو 15سم

کەرکووک ئەگەری دابارینی بەفری هەیە

هەڵەبجە 6 تاوەکوو 8 سم

گەرمیان ئەگەری دابارینی بەفری هەیە

زاخۆ 10 تاوەکوو 15سم

سۆران 15تاوەکوو 25 سم

راپەڕین 20 تاوەکوو 30 سم.