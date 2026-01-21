سزای هاندەرانی یانەی دهۆك هەڵگیرا

فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق سزای یانەی دهۆكی كەمكردەوە

پێش 40 خولەک

لێژنەی سزایەكان لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق سزای یانەی دهۆكی بەهۆی رووداوەكانی كلاسیكۆی كوردستان كەمكردەوە و هاندەرانی هەڵۆیەكانی بادینان دەتوانن لە یاریی یانەكەیان بەرامبەر زەورا ئامادە بن.

ئێوارەی ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ـی كانوونی دووەمی 2026، لێژنەی تێهەڵچوونەوە لە سزایەكانی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق سزای سڕكردنی هاندەرانی دهۆكی لە یاریی یانەكەیان بەرامبەر زەورا هەڵگرت، بەڵام سزای دارایی دەمێنێتەوە.

دوای ئەوەی رۆژی یەكشەممەی رابردوو، فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق راپۆرتی لێژنەی سزایەكانی لەبارەی یاریی كلاسیكۆی كوردستان لە نێوان هەولێر و دهۆك بڵاو كردەوە كە یارییەكە بە دوو گۆڵ بەرامبەر گۆڵێك لە بەرژەوەندی هەولێر كۆتایی هات.

لێژنەی تەمبێكردن و سزایەكان لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق راپۆرتێكی بڵاو كردەوە كە تێیدا ئاماژەیان بۆ ئەوە كردووە كە هاندەرانی دهۆک لە كاتی چوونەژوورەوەیان بۆ نێو یاریگە کێشەیان دروست کردووە، بە شکاندنی دەرگا و هەڵدانی دەبەی ئاو بۆ یاریگە، لەگەڵ شکاندنی کورسی یاریگە و هەڵدانی یارییە ئاگرینەکان بەڕووی یاریزانانی هەولێر و بەکارهێنانی دروشمی ناوەرزشی لەنیو یاریگە، بەم هۆی هاندەرانی دهۆک، یارییەكە 15 خولەک دواکەوت.

بەپێی ناوەڕۆكی راپۆرتەكە، یانەی دهۆک بە پێبژاردنی 15 ملیۆن دینار سزا درا، هاوكات هەڵۆیەكانی بادینان بۆ یەك یاری لە ئامادەبوونی هاندەرانی لەنێو یاریگەی خۆی بێبەش كرا، بەڵام یانەی دهۆك تانەی لە بڕیارەكەدا و بە فەرمی سزای سڕكرانی هاندەرانی دهۆك بۆ یارییەكەی زەورا هەڵگیرا كە بڕیارە یارییەكە رۆژی 28ـی ئەم مانگە لە یاریگەی یانەی دهۆك بكرێت.