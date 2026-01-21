ئەمریکا بۆ حکوومەتی سووریا: پابەندی ئاگربەست بن لەگەڵ هەسەدە
وەرزش

مەرجەكانی رامۆس بۆ پەیوەندیكردن بە قوە جەوییە ئاشكرا دەبێت

سێرخیۆ رامۆس بە درێسێكی دیزاینكراوی یانەی قوە جەوییەی عێراقی
سێرخیۆ رامۆس بە درێسێكی دیزاینكراوی یانەی قوە جەوییەی عێراقی
عێراق

چەند رۆژێکە لە میدیاکانی عێراق و ناوچەکە دەنگۆیەک بڵاوبووتەوە، گوایە بەرپرسانی یانەی قوەجەوییەی ئەو وڵاتە ئۆفەرێکیان بۆ گواستنەوەی سێرخیۆ رامۆس، بەرگریکاری پێشووی یانەکانی ریاڵ مەدرید و پاریس سانجێرمان پێشکەش کردووە و چاوەڕێ وەڵامی ئەو یاریزانە دەکەن.
سێرجیۆ رامۆس بەرگریکاری پێشووی هەڵبژاردەی ئیسپانیا، بۆ جاری یەکەم لە ساڵی 2005 بوو کە هاندەران ئەو یاریزانەیان زیاتر ناسی و ئەویش دوای پەیوەندی کردنی بە ریزەکانی یانەی ریاڵ مەدرید، ئەو یاریزانە دوای 16 ساڵ دواجار ساڵی 2021 ریزەکانی مێرنگی جێهێشت.
بەرگریکارە پۆلاینەکەی پێشووی یانەکانی ریاڵ مەدرید و پاریس سانجێرمان، کۆتا وێستگەی لەگەڵ یانەی مۆنتێری مەکسیکی بووە و ئەو یاریزانە سەرەتای ئەمساڵ گرێبەستەکەی لەگەڵ یانە مەکسیکەیەکە کۆتایی هاتووە و ئێستا بێ یانەیە.
دوای ئەوەی بەرپرسانی یانەی قوەجەوییەی عێراقی زانیان رامۆس گرێبەستەکەی لەگەڵ یانەکەی کۆتایی هاتووە و ئەو یانەیەی جێهێشتووە، ئۆفەرێکیان پێشکەشی ئەو یاریزانە کردووە، بەڵام وەکو دیار خواستەکانی ئەو یاریزانە هێندە قورسن یانەکە لە گواستنەوەی پاشگەزبووەتەوە.
بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، سێرخیۆ رامۆس 3 مەرجی بۆ پەیوەندیكردن بە یانەی قوە جەوییە داناوە دیارترینیان 10 ملیار دینار لەگەڵ چەند پاسەوانێكی تایبەت و تەرخانكردنی نهۆمێك لە باشترین هۆتێلی بەغدا.

 

 
ئەسعەد ئیسماعیل ,