ئانۆ جەوهەر: دەسەڵاتدارانی ڤاتیکان وەک پیاوی ئاشتی تەماشای سەرۆک بارزانی دەکەن

پێش کاتژمێرێک

ئانۆ جەوهەر رایگەیاند: لە دیداری سەرۆک بارزانی و ڤاتیکان بە گرنگیەوە باس لەو پێکەوە ژیانە کرا لە هەرێمی کوردستان هەیە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، ئانۆ جەوهەر، وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی هەرێمی کوردستان و ئەندامی شاندی یاوەری سەرۆک بارزانی لە ڤاتیکان راگەیاند: ئەمڕۆ سەرۆک بارزانی وەک سەرۆکی نەتەوەیەک و نیشتمانێک سەردانی پاپای ڤاتیکانی کرد و لە لایەن قەداستەی پاپای ڤاتیکانەوە پێشوازییەکی مێژوویی لێ کرا و بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ دیدارێکی تایبەتی دوو کەسییان هەبوو.

ئانۆ جەوهەر گوتیشی: دەسەڵاتدارانی ڤاتیکان و ئیتاڵیا، وەک پیاوی ئاشتی تەماشای سەرۆک بارزانی دەکەن.

باسی لەوەش کرد، ئەو پێکەوە ژیانەی لە هەرێمی کوردستان هەیە باسی لێوەکرا، لە ڕۆژانی داهاتوو ژمارەیەک دیداری دیکەی گرنگ بەڕێوەدەچن.