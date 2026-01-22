ئیسپانیا یارمەتیی عێراق دەدات بۆ گەڕاندنەوەی هاووڵاتییانی لە کەمپی هۆل

پێش کاتژمێرێک

حکوومەتی ئیسپانیا بڕی یەک ملیۆن یۆرۆ بۆ گەڕاندنەوەی هاووڵاتییانی عێراقی لە کەمپی هۆلی سووریا تەرخان دەکات.

دیێگۆ مارتینێز بێلیۆ، وەزیری دەوڵەتی ئیسپانیا بۆ کاروباری دەرەوە و تایتۆن میترا، نوێنەری بەرنامەی گەشەپێدانی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق، ڕێککەوتنەکەیان واژۆ کرد.

ئامانج لەم رێککەوتنە ئاسانکاری و تێکەڵکردنەوەی نزیکەی 9,000 هاووڵاتیی عێراقییە کە لە کەمپی هۆل نیشتەجێن.

لەلایەکی دیکەوە، وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عێراق رایگەیاندووە، تا ئێستا نزیکەی 21,000 هاووڵاتیی عێراقی لە ڕێگەی 31 کاروانەوە لە کەمپی هۆل گەڕێندراونەتەوە.

بەپێی ئامارەکان، عێراق لە پێشەنگی وڵاتانی جیهانە لە وەرگرتنەوەی هاووڵاتییانی لەو کەمپە، لە کاتێکدا زۆرێک لە وڵاتانی دیکە لەم پرسەدا خەمساردن.

کەمپی هۆل، دەکەوێتە باشووری ڕۆژهەڵاتی شاری حەسەکەی رۆژئاوای کوردستان؛ دوای ئەوەی لە چەند رۆژی رابردوودا، هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لە کەمپەکە کشایەوە، کەوتە ژێر کۆنترۆڵی راستەوخۆی حکوومەتی سووریادا.

ئەم کەمپە بە یەکێک لە مەترسیدارترین کەمپەکان دادەنرێت و زۆربەی دانیشتووانی کەسوکاری چەکدارانی داعشن. بەپێی ئامارەکان، نزیکەی 37,000 کەس لەو کەمپەدا دەژین.

بەرپرسانی باڵای عێراق بەردەوام هۆشداری دەدەن لە مەترسییەکانی کەمپی هۆل بۆ سەر ئاسایشی نیشتمانیی وڵاتەکەیان و ناوچەکە.

حکوومەتی عێراق پرۆسەی گەڕاندنەوەی هاووڵاتییانی لە ساڵی 2021 دەستپێکردووە و ئەو کەسانەی دەگەڕێندرێنەوە، سەرەتا لە کەمپی "جەدعە" لە باشووری مووسڵ نیشتەجێ دەکرێن. ئەم کەمپە ئێستا ناوی گۆڕدراوە بۆ "سەنتەری هیوا" و لەوێ کار بۆ شیاندنەوە و ئامادەکردنیان بۆ تێکەڵبوونەوە بە کۆمەڵگە دەکرێت.

بەهۆی پێشهاتە ئەمنییەکانی ئەم دواییەی سووریا، عێراق هەوڵەکانی بۆ گەڕاندنەوەی سەرجەم هاووڵاتییانی لە کەمپی هۆل چڕتر کردووەتەوە.