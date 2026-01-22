سەرۆک بارزانی و وەزیری بەرگریی ئیتاڵیا لە کۆبوونەوەدان

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک بارزانی و گویدۆ کرۆسێتۆ، وەزیری بەرگریی ئیتاڵیا لە کۆبوونەوەدان و چەند پرسێکی گرنگ تاوتوێ دەکەن.

رۆژی چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی لە ڤاتیکان لەلایەن قەداسەتی پاپا لویسی چواردەیەم پێشوازیی لێکرا.

بە گوێرەی راگەیەنراوی بارەگای بارزانی "لە دیدارەکەدا قەداسەتی پاپا لویسی چواردەیەم بەخێرهاتنێکی گەرمی سەرۆک بارزانی کرد و هەردوولا خۆشحاڵیی خۆیان بۆ دیداری نێوانیان دەربڕی وەک دەرفەتێک بۆ ئاڵۆگۆڕکردنی بیروڕا لەسەر بابەتە گرنگەکانی ناوچەکە و جیهان."

هەر لەو دیدارەدا هەردوولا هیوای ئەوەیان خواست کە ئاشتی و سەقامگیری لە جیهاندا باڵادەست بێت و کۆتایی بە ئازار و نەهەماتیی گەلان بهێندرێت.

لەدوای ئەو کۆبوونەوەیە قەداسەتی پاپا لویسی چواردەیەم و سەرۆک مەسعود بارزانی دیارییان پێشکەشی یەکتر کرد.

کۆبوونەوەی سەرۆک بارزانی و پیترۆ پارۆلینی سەرۆکوەزیرانی ڤاتیکان

لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکوەزیرانی ڤاتیکان وێڕای بەخێرهێنانی سەرۆک بارزانی، پێزانینی بۆ رۆڵی سەرۆک بارزانی لە قووڵترکردنی فەرهەنگی پێکەوەژیان و سەقامگیری و ئاسایش لە کوردستان و عێراق هەبوو، کە بۆتە هۆی ئەوەی خەڵک لە کوردستان و عێراق بە ئارامی و ئاشتی بژیین.

لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا بارودۆخی سیاسی و دواپێشهاتەکانی عێراق و ناوچەکە و هەڕەشەکانی سەر ئایندەی ناوچەکە و بە تایبەتی سووریا خرانە بەر باس و گفتوگۆ.

هەروەها پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ڤاتیکان تەوەری دیکەی ئەو دیدارە بوون.

کۆبوونەوەی سەرۆک بارزانی و ئەنتۆنیۆ تاجانی، وەزیری دەرەوەی ئیتاڵیا

دوای کۆبوونەوەکە، سەرۆک بارزانی لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا وەڵامی پرسیاری رۆژنامەنووسانی دایەوە و لەبارەی کۆبوونەوەکەیشی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئیتاڵیا، گوتی "کۆبوونەوەکە زۆر باش و لەگەڵ وەزیری دەرەوە باسمان لە هەموو شتێک کرد."

لەبارەی کۆبوونەوەکەی لەگەڵ پاپای ڤاتیکان و هەڵوێستی ناوبراو لەبارەی شەڕ و رووداوەکانی ئێستای سووریا و رۆژئاوای کوردستان، سەرۆک بارزانی گوتی "داوام لە پاپای ڤاتیکان کرد بە هێزی مەعنەوی خۆی پشتیوانیمان بکات."

لەبارەی پشتیوانی و هەڵوێستی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی سەبارەت بەدۆخی رۆژئاوای کوردستان، سەرۆک بارزانی باسی لەوە کرد، "هەبوونی من ئەمڕۆ لێرە، واتای ئەوە دەگەیەنێت کە هاتوون بە هانامانەوە."

سەبارەت بە مەترسیی سەرهەڵدانەوەی داعش و هەڵهاتنی ژمارەیەک چەکداری داعش، لە ژمارەیەک زیندانی باکووری رۆژهەڵاتی سووریا، سەرۆک بارزانی گوتی، "بێگومان ئەمە مەترسییە بۆ سەر هەموومان، لەوانە ئیتاڵیا. هەموومان هەست بەو مەترسییە دەکەین و پێویستی بە هەماهەنگی و هاوکاریی یەکتری هەیە. دەبێت پلانێک هەبێت بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەم (مەترسییە)."

سەرۆک بارزانی باسی لەوەش کرد، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەیدا لەگەڵ ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا، داوای لێ کردووە، پێکدادانە سەربازییەکانی ئێستا "نەبێتە شەڕی کورد و عەرەب و تەعەدا لە کورد نەکرێت. هاوکات بە گفتوگۆ هەموو کێشەکان چارەسەر بکرێن."