سەرۆک بارزانی: هەرچی پێویست بێت بۆ پاراستنی کەرامەتی گەلی کوردستان دەیکەین

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی، ئیتاڵیا بە "دۆستی گەلی کوردستان" ناو دەبات و دووپاتی دەکاتەوە، بەرپرسانی وڵاتەکە بەڵێنی پشتیوانی و هاوکاریکردنی کوردانی رۆژئاوای کوردستانیان داوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک بارزانی لە چوارچێوەی سەردانە فەرمییەکەیدا بۆ ئیتاڵیا، لە رۆمای پایتەخت، لەگەڵ گویدۆ کرۆزیتۆ، وەزیری بەرگریی ئەو وڵاتە کۆبووەوە.

دوای تەواوبوونی کۆبوونەوەکە، سەرۆک بارزانی و وەزیری بەرگریی ئیتاڵیا، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا وەڵامی ژمارەیەک پرسیاری رۆژنامەنووسانیان دایەوە.

لەبارەی ئەنجام و ناوەرۆکی کۆبوونەوەکەی لەگەڵ وەزیری بەرگریی ئیتاڵیا، سەرۆک بارزانی گوتی، "کۆبوونەوەکەمان، کۆبوونەوەیەکی زۆر باش بوو. بێگومان، جەنابی وەزیر دۆستێکی زۆر بەڕێز و نزیکی گەلی کوردستانە؛ باسی رۆژئاوای کوردستان و هەموو بابەتەکانمان کرد."

بارودۆخی رۆژئاوای کوردستان

سەرۆک بارزانی ئیتاڵیای بە "دۆستی گەلی کوردستان" ناوبرد و وەک خۆی گوتی، بەرپرسانی وڵاتەکە، لە دۆخی رۆژئاوای کوردستان تێدەگەن، هاوسۆزی خۆیان دەربڕیوە و بەڵێنیان پێ داوە، هاوکاری و پشتیوانیی گەلی کورد بکەن.

سەرۆک بارزانی جەختی کردەوە، "بە هەموو لایەکمان هەوڵ دەدەین، شەڕ نەبێت و خەڵکی کوردستان تووشی ئێش و ئازار و دەستدرێژی نەبێت." هاوکات دووپاتی کردەوە، "بۆ ئێمە لە هەموو شتێک گرنگتر، کەرامەت و هەبوونی کوردە، هەرچی پێویست بێت بۆ پاراستنی کەرامەتی گەلی کوردستان، ئێمە ئامادەین بیکەین."

"پێویستە بۆ هەموو ئەگەرێک ئامادە بین"

لەبارەی هەڵوێستی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی سەبارەت بە شەڕی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و حکوومەتی سووریا، سەرۆک بارزانی باسی لەوە کرد، "لەگەڵ هەموو لایەک لە پەیوەندیداین بۆ ئەوەی کێشەکان بە گفتوگۆ چارەسەر دەکرێن و هیوامان وایە بەم شێوەیەش چارە بکرێن؛ بەڵام هەموو ئەگەرەکانیش کراوەن و دەبێت خۆمان بۆ هەر ئەگەرێک ئامادە بکەین."

سەرۆک بارزانی گوتی "دوێنێ لەگەڵ ئەمیری قەتەر بە تەلەفۆن قسەمان کرد، لەگەڵ ئەحمەد شەرعیش قسەم کردووە. لەگەڵ برایانمانیش لە رۆژئاوای کوردستان بەردەوام لە پەیوەندیداین. هەموو هەوڵێکمان بۆ ئەوەیە شەڕەکە زیاتر تەشەنە نەسێنێ، ناوچە کوردنیشنەکان پارێزراو بن و کەرامەتی گەلی کورد پارێزراو بێت؛ تا دوا هەناسە بۆ ئەمە هەوڵ دەدەین."

سەرۆک بارزانی باسی لەوەش کرد، هەموو ئەو بەرپرسانەی قسەی لەگەڵ کردوون، بەڵێنیان پێ داوە، پارێزگاری لە ناوچە کوردنشینەکانی سووریا بکرێت و نەهێڵن شەڕەکە ببێتە شەڕی کورد و عەرەب.

هێزەکانی ئیتاڵیا لە هەولێر

لەبارەی رۆڵی هێزەکانی ئیتاڵیا لە هەرێمی کوردستان، سەرۆک بارزانی گوتی "هێزەکانی ئیتاڵیا لە هەرێمی کوردستان و هەولێر هەن، بەڵام داوا لە سەربازانی ئیتاڵیا و هاوپەیمانان ناکەین بەشداری لە هیچ ئۆپەراسیۆنێکدا بکەن بۆ پاراستنمان، هێزەکانی پێشمەرگە دەتوانن بەوپەڕی ئازایەتییەوە بەرگری لە کوردستان بکەن، تەنیا داوایان لێ دەکەین لە ڕووی مەعنەوی و سیاسییەوە هاوکاریمان بکەن."