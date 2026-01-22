وەزارەتی بەرگریی عێراق: بۆ پاراستنی وڵات پشت بە هێزە ئەمنییەکان و پێشمەرگە دەبەستین

پێش کاتژمێرێک

لیوا تەحسین خەفاجی، بەڕێوەبەری راگەیاندنی وەزارەتی بەرگریی عێراق رایگەیاند، دۆخی سنووری نێوان عێراق و سووریا لە ئاستێکی بەرزی ئەمنی دایە و بە هاوکاریی هێزەکانی پێشمەرگە توانراوە تەواوی سنوورەکە کۆنترۆڵ بکرێت، جەختیش دەکاتەوە کە "داعش هەرگیز توانای گەڕانەوەی بۆ عێراق نییە."

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، لیوا تەحسین خەفاجی لە میانی بەشداریکردنی لە گەشتێکی هەواڵەکانی کوردستان24دا گوتی: بە درێژایی زیاتر لە 610 کیلۆمەتر سنووری نێوان عێراق و سووریا، بە هەماهەنگیی نێوان سوپای عێراق و هێزەکانی پێشمەرگە و پاسەوانی سنوور، کۆنترۆڵکردنێکی تەواو هەیە کە پێشتر وێنەی نەبووە.

دەربارەی هەڵاتنی چەکدارانی داعش لە زیندانەکانی سووریا و ئەگەری دزەکردنیان بۆ ناو خاکی عێراق، خەفاجی دڵنیایی دا کە هێزە عێراقییەکان بە وردی چاودێریی دۆخی ئاڵۆزی سووریا دەکەن و گوتی: "تیرۆریستان ناتوانن سنووری ئێمە ببڕن، هەر کەسێک لە سنوورەکانمان نزیک ببێتەوە، یان دەکوژرێت یان دەستگیر دەکرێت."

بەڕێوەبەری راگەیاندنی وەزارەتی بەرگری روونیشیکردەوە، هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی ئەرکی خۆی لە عێراق کۆتایی پێهێناوە و پاشەکشەی کردووە، لەمەودوا عێراق بۆ پاراستنی ئاسایشی خۆی پشت بە توانای هێزە ئەمنییەکانی خۆی و پێشمەرگە دەبەستێت.

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە بوونی گرووپە چەکدارە جیاوازەکان لە دیوی خاکی سووریا، خەفاجی ئامادە نەبوو لێدوان لەسەر دابەشبوونی هێزەکان لە ناوخۆی سووریا بدات و رایگەیاند، ئەرکی ئەوان تەنیا پاراستنی سنوورەکانی عێراق و رێگریکردنە لە هەر هەوڵێکی دزەکردن بۆ ناوەوەی وڵات.