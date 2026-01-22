وەزیری بەرگریی ئیتاڵیا بۆ سەرۆک بارزانی: بە دۆستی گەلی کوردستان دەمێنینەوە

پێش 3 کاتژمێر

لە درێژەی سەردانەكەی بۆ ئیتالیا، ئەمڕۆ پێنجشەممە 22ی كانوونی دووەمی 2026 لە شاری ڕۆما سەرۆك مەسعود بارزانی لەگەڵ گویدۆ کرۆزیتۆ، وەزیری بەگریی ئیتالیا کۆبووەوە.

بە گوێرەی راگەیەنراوی بارەگای بارزانی "لەو كۆبوونەوەیەدا وەزیری بەرگریی ئیتالیا بە گەرمی بەخێرهاتنی سەرۆك بارزانی كرد، هەروەها ستایشی هەبوو بۆ ڕۆڵی سەرۆك بارزانی لە خەبات و تێكۆشان بۆ گەیشتن بە ئازادی كە وەك پێشمەرگەیەك تەمەنی خۆی لەو ڕێگەیەدا تەرخان كردووە. وەزیری بەرگریی ئیتالیا ئاماژەی بە هەرێمی كوردستان دا وەك نموونەیەكی پێكەوەژیان و سەقامگیری و بە جێگەی شانازیی لە قەڵەم دا. ئەوەشی خستەڕوو كە ئیتالیا دۆستی نزیكی گەلی كوردە و پاڵپشتی گەلی كوردستان دەمێنێتەوە."

وەک ئەوەی لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە "هەر لەو كۆبوونەوەیەدا باس لە دوایین پێشهاتەكانی سووریا و بارودۆخی ڕۆژئاڤا كرا و سەرۆك بارزانی جەختی لەوە كردەوە كە دەبێ گەلی كورد لە سووریا پارێزراو بێت. هەر پەیوەست بە بارودۆخی كورد لە سووریا وەزیری بەرگریی ئیتالیا ئەوەی دووپات كردەوە كە نابێ گەلی كورد ئازار بدرێت و دەبێ بپارێزرێن و بە ئازادی بژین."