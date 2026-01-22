سەرۆک بارزانی سەردانی باڵیۆزخانەی عێراق لە ئیتاڵیا دەکات

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، لە چوارچێوەی سەردانەکەی سەرۆک بارزانی بۆ ڤاتیکان سەردانی باڵیۆزخانەی عێراق لە ئیتاڵیا دەکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک بارزانی لە چوارچێوەی سەردانە فەرمییەکەیدا بۆ ئیتاڵیا، لە رۆمای پایتەخت، لەگەڵ گویدۆ کرۆزیتۆ، وەزیری بەرگریی ئەو وڵاتە کۆبووەوە.

دوای تەواوبوونی کۆبوونەوەکە، سەرۆک بارزانی و وەزیری بەرگریی ئیتاڵیا، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا وەڵامی ژمارەیەک پرسیاری رۆژنامەنووسانیان دایەوە.

لەبارەی ئەنجام و ناوەرۆکی کۆبوونەوەکەی لەگەڵ وەزیری بەرگریی ئیتاڵیا، سەرۆک بارزانی گوتی، "کۆبوونەوەکەمان، کۆبوونەوەیەکی زۆر باش بوو. بێگومان، جەنابی وەزیر دۆستێکی زۆر بەڕێز و نزیکی گەلی کوردستانە؛ باسی رۆژئاوای کوردستان و هەموو بابەتەکانمان کرد."

بارودۆخی رۆژئاوای کوردستان

سەرۆک بارزانی ئیتاڵیای بە "دۆستی گەلی کوردستان" ناوبرد و وەک خۆی گوتی، بەرپرسانی وڵاتەکە، لە دۆخی رۆژئاوای کوردستان تێدەگەن، هاوسۆزی خۆیان دەربڕیوە و بەڵێنیان پێ داوە، هاوکاری و پشتیوانیی گەلی کورد بکەن.

سەرۆک بارزانی جەختی کردەوە، "بە هەموو لایەکمان هەوڵ دەدەین، شەڕ نەبێت و خەڵکی کوردستان تووشی ئێش و ئازار و دەستدرێژی نەبێت." هاوکات دووپاتی کردەوە، "بۆ ئێمە لە هەموو شتێک گرنگتر، کەرامەت و هەبوونی کوردە، هەرچی پێویست بێت بۆ پاراستنی کەرامەتی گەلی کوردستان، ئێمە ئامادەین بیکەین."