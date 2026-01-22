سەرۆک بارزانی: هیچ کەسێک ناتوانێت دەستدرێژی بکاتە سەر هەرێمی کوردستان

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک بارزانی سەردانی باڵیۆزخانەی عێراقی لە ئیتاڵیا کرد و لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، "کوردستان پێشمەرگەی هەیە و هیچ کەسێک ناتوانێت دەستدرێژی بکاتە سەر هەرێمی کوردستان."

لەبارەی خۆپیشاندانی کوردانی پارچەکانی دیکەی کوردستان و ئەوروپا بۆ پشتیوانیکردن لە رۆژئاوای کوردستان، سەرۆک بارزانی سوپاسی خۆپیشاندەرانی کرد و گوتی "جێگەی دڵخۆشییە گەلی کورد لە هەموو شوێنێک پشتی یەکتر بگرن، ئەمە باشترین شتە."

سەرۆک بارزانی گوتیشی "ئێمە لە ناوچەیەکی پڕ لە کێشە، شەڕە و ئاژاوەدا دەژین؛ بەڵام دەتوانم بەڵێنی ئەوە بدەم، کوردستان پێشمەرگەی هەیە و ئینشائەڵڵا هیچ کەسێک ناتوانێت دەستدرێژی بکاتە سەر هەرێمی کوردستان."

لەبارەی گواستنەوەی زیندانیانی داعش لە سووریاوە بۆ عێراق، سەرۆک بارزانی رایگەیاند "جارێ دیار نییە ژمارەیان بە وردی چەندە؛ بەڵام سەلامەترە لە زیندانەکاندا بن لە عێراق، نەک لە سووریا بەرەلابن."