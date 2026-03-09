پێش کاتژمێرێک

دژەتیرۆری کوردستان رایگەیاند، سێ درۆنی بۆمبڕێژکراو لە ئاسمانی هەولێر تێکشکێندران و خرانە خوارەوە.

دژەتیرۆری کوردستان بڵاویکردەوە، بە گوێرەی زانیارییەکان، شەوی دووشەممە 9ی ئاداری 2026، کاتژمێر:22:24، هێزەکانی هاوپەیمانان سێ درۆنی بۆمبڕێژکراویان لە ئاسمانی هەولێر تێکشکاند و خستە خوارەوە.

دژەتیرۆری کوردستان ئاماژەی بەوە کردووە، پارچە و پاشماوەی یەکێک لە درۆنە تێکشکاوەکان لە نزیک کونسوڵخانەی ئیمارات کەوتە خوارەوە.

هەروەها جەخت لەوە دەکاتەوە، پاشماوەی درۆنەکان هیچ زیانێکی گیانیی لێ نەکەوتووەتەوە.