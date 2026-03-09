پێشەوا هەورامانی: هەرێمی کوردستان بەشێک نابێت لەم جەنگە

پێش 38 خولەک

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، هەرێمی کوردستان و ناوچەکە بە دۆخێکی هەستیاردا تێدەپەڕن، سوپاس بۆ خوا سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرکردایەتی سیاسی هەرێمی کوردستان مامەڵەیەکی دروست و گونجاوییان گرتۆتە بەر بۆ پاراستنی هەرێمی کوردستان لەم ئاگرە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 10ـی ئاداری 2026، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: ئەمە دۆخێکی هەستیارە هەرێمی کوردستانی تێکەوتووە، پێویستە میدییا بیانی و ناوخۆییەکان پابەند بن بە ڕوماڵ نەکردنی شوێنی کەوتنی درۆن و مووشەک، تەنها پشت بەو زانیارییانە ببەسترێت کەدژە تیرۆری کوردستان و دام و دەزگا ئەمنییەکان بڵاوی دەکەنەوە.

پێشەوا هەورامانی ئاماژەی بەوە داوە، رۆح و گیانی خەڵک بۆ ئێمە گرنگە و پێویستە بۆ ئەو لایەن و کەناڵانەش گرنگ بێت و پابەندبن بە ڕێنمایی دام و دەزگا ئەمنییەکان.

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێم جەخت دەکاتەوە، هەرێمی کوردستان بەشێک نابێت لەم جەنگە و پاراستنی کوردستان و سەلامەتی گیانی هاونیشتیمانییان لەسەرو هەموو شتێکە.