ترەمپ: سوپایەکی بەهێزمان هەیە

پێش 9 خولەک

ترەمپ: نەمدەزانی لە خوولی دووەمم هێندە سوپاکەمان بەکاردەهێنم، دەستکەوتی گەورەمان هەبوو، سوپای ئەمریکام بنیاتنایەوە، سوپای ئەمریکا لە باشترین دۆخدایە، توانا ئەتۆمییەکانی ئێرانمان لەناو برد، ئەگەر ئەو کارەمان نەکردبا ئێران لە ماوەی دوو هەفتەدا دەبووە خاوەنی چەکی ئەتۆمی.درۆن و مووشەکە ئێرانییەکان خەریکە بە تەواوی لەناو دەچێت، هێزی دەریای ئێرانیمان بە تەواوی لەناو بردووە، 46 کەشتیمان لەناو بردووە، ئێران هیچ سەرکردەی نەماوە سەرکردەی نوێ دێت ئەویش نامێنێت، لە بەرانبەر ئێران دەستەوەستان نابین.

نوێ دەکرێتەوە..