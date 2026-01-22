نوێنەری پاناما لە ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەڵەتی: دەبێت کورد لە سووریا داهاتووی خۆیان دیاری بکەن

پێش کاتژمێرێک

کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی لەسەر سووریا بەڕێوەچوو و نوێنەری پاناما گوتی: پێویستە رێککەوتنی نێوان هەسەدە و دیمەشق جێبەجێ بکرێت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، نوێنەری پاناما، لە ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەڵەتی، رایگەیاند: قۆناغی راگوزەر لە سووریا بە لاوازی ماوەتەوە، بەتایبەتی لە حەلەب و شارەکانی دەوروبەری، دەیان هاووڵاتیی کورد کوژراون، ژێرخانی سڤیل زیانی پێگەیشتووە، ئەم رووداوانە بووەنەتە ئاڵنگارییەک، کە تێکەڵکردنی هەسەدەیە لەگەڵ دامەزراوەکانی حکوومەت، هەروەها پێویستە رێگری لە پارچە بوونی خەڵک و خاکی سووریا بکرێت.

باسی لەوەش کرد، پێویستە رێز لە ڕێککەوتنی 19ـی تەمموز بگیرێت، بەگوێرەی یاسا نێودەوڵەتییەکان جێبەجێ بکرێت و چیتر هاووڵاتییان ئاوارە نەبن، دەبێت کورد هاوشێوەی گەلانی دیکەی سووریا داهاتووی خۆیان دیاری بکەن.