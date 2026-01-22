لویس ساکۆ داوای چاکسازیی ریشەیی لە عێراق دەکات

پێش کاتژمێرێک

کاردیناڵ لویس روفائیل ساکۆ، پاتریارکی کەنیسەی کلدانی لە عێراق و جیهان، نیگەرانیی قووڵی کەنیسەکەی سەبارەت بە پەرەسەندنی گرژییە سەربازییەکان و ناسەقامگیریی سیاسی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەربڕی. ناوبراو لە بانگەوازێکدا داوای گرتنەبەری ڕێکاری کردەیی بۆ چەسپاندنی ئاشتی و دوورخستنەوەی ناوچەکە لە ماڵوێرانیی شەڕ دەکات.

لە پەیامەکەیدا، پاتریارکی کلدانی چەند خاڵێکی سەرەکی وەک نەخشەڕێگەیەک بۆ تێپەڕاندنی قەیرانەکان دیاری کردووە.

لویس ساکۆ داوا لە نەتەوە یەکگرتووەکان دەکات بەرپرسیارێتیی خۆی لە چارەسەرکردنی ململانێکان لە ڕێگەی دیالۆگ و پاراستنی سەروەریی وڵاتان جێبەجێ بکات، هەروەها داوا لە حکومەتە ناوخۆییەکان دەکات بە دیدێکی قووڵەوە بۆ واقیع بڕوانن و ئەرکی ئەخلاقیی خۆیان لە دابینکردنی ئازادی و ژیانێکی شایستە بۆ هاووڵاتییان بگرنە ئەستۆ.

سەبارەت بە دۆخی ناوخۆی عێراق، ساکۆ جەخت دەکاتەوە لەوەی کاتی ئەوە هاتووە لە دروشمەوە بەرەو کردار هەنگاو بنرێت، دەڵێت: چەک تەنیا لە دەستی دەوڵەتدا بێت و بە توندی ڕووبەڕووی گەندەڵی ببنەوە.

ئەو پێی وایە بنەمای بنیاتنانی دەوڵەتێکی مۆدێرن دەبێت هاووڵاتیبوون و لێهاتوویی بێت، نەک لایەنگیریی ئایینی، ئاماژەی بەوەش کردووە کە ئایین پرسێکی کەسییە و دەبێت کاروباری گشتی بۆ کەسانی بەتوانا جێبهێڵدرێت، بەبێ جیاکاری لە نێوان پێکهاتەکاندا، بەتایبەت مەسیحییەکان کە بەشێکی دانەبڕاو و مێژوویین لەو وڵاتەدا.

لە پەیامەکەیدا، لویس ساکۆ داوای لە حکومەت کردووە، ڕێز لە فرەچەشنیی ئایینی و نەتەوەیی بگرێت و کار بۆ گۆڕینی گوتاری توندڕەوی لە میدیا، مزگەوت و کەنیسەکاندا بکات، هاوکات پڕۆگرامەکانی خوێندن لە قوتابخانەکاندا بە ئاڕاستەی پێکەوەژیان چاکبکات.

ئەم بانگەوازەی کاردیناڵ ساکۆ لە کاتێکدایە کە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەدەست ململانێی توندی سەربازی و جەمسەرگیریی سیاسییەوە دەناڵێنێت، کەنیسەی کلدانی وەک یەکێک لە کۆنترین کەنیسەکانی ناوچەکە، بەردەوام داکۆکی لە مافی کەمینەکان و سەقامگیریی سیاسی دەکات، ئەم پەیامە نوێیەش وەک هەوڵێک بۆ ڕێگریکردن لە داڕمانی زیاتری دۆخی مرۆیی و ئەمنی لە عێراق و ناوچەکەدا دەبینرێت.