سلێمان ئۆسۆ:هاوکارییەکانی دەزگای خێرخوازی بارزانی مۆرالی خەڵکی بەرزکردەوە

پێش 41 خولەک

ئەندامی دەستەی سەرۆکایەتی ئەنەکەسە رایگەیاند: هەڵوێستی لایەنە کوردییەکان مایەی دڵخۆشییە.

ئەمرۆ پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، سلێمان ئۆسۆ، ئەندامی دەستەی سەرۆکایەتی ئەنەکەسە، لە کاتی بەشداریکردنی لە گەشتی هەواڵەکانی کوردستان24، رایگەیاند: رێککەوتنی 18ـی کانوونی دووەم ئەنجامی هەوڵەکانی سەرۆک بارزانی بوو، داوا دەکەین ئاڵۆزییەکان بەشێوەیەکی ئاشتییانە چارەسەر بکرێن، هاوکارییەکانی دەزگای خێرخوازی بارزانی مۆرالی خەڵکی بەرزکردەوە، پەیوەندیی سەرۆک بارزانی و هەوڵەکانی لەگەڵ لایەنە نێودەوڵەتییەکان ئەنجامی ئەرێنی دەبێت.

سلێمان ئۆسۆ، باسی لەوەش کرد، خەڵکێکی زۆر بەهۆی شەڕی حەلەبەوە ئاوارەبوو، بەڵام هەڵوێستی لایەنە کوردییەکان و هەموو کوردان لە هەموو شوێنێک مایەی دڵخۆشی و یەکگرتنی گەلی کورد پێشان دەدات، هەروەها داوا لە هۆزە عەرەبەکانی سووریا دەکات، دووربن لە گوتاری ڕق و کینە، کە خەڵکانێک بڵاویدەکەنەوە، چونکە سەدان ساڵە لەم ناوچەیە بەیەکەوە دەژین.

هەروەها جەختی لەوە کردەوە، کورد ئاشتی دەوێت و نایەوێت شەڕ و ئاڵۆزی لە ناوچەکە هەبێت.

وردەکاریی 14 خاڵە سەرەکییەکەی ڕێککەوتنی نێوان حکوومەتی سووریا و هێزەکانی سووریای دیموکرات

دۆسیەی سەربازی و ئەمنی

ئاگربەستی گشتگیر: ڕاگەیاندنی ئاگربەستی دەستبەجێ و هەمەلایەنە لە سەرجەم بەرەکانی شەڕ و خاڵەکانی بەریەککەوتنی نێوان هێزەکانی سوپا و هەسەدە.

تێکەڵکردنی هێزەکان: گواستنەوەی سەرجەم هێزەکانی "هەسەدە" بۆ سەر پەیکەری وەزارەتی بەرگریی سووریا. پڕۆسەکە بە شێوەی "تاکەکەسی" و دوای ئەنجامدانی وردبینیی ئەمنی بۆ هەر چەکدارێک جێبەجێ دەکرێت، لەگەڵ گەرەنتیکردنی پاراستنی تایبەتمەندێتیی ناوچە کوردییەکان.

دۆسیەی کۆبانی: نەهێشتنی چەکی قورس لە شاری کۆبانی و پێکهێنانی هێزێکی ئەمنیی خۆجێیی بۆ شارەکە کە سەر بە وەزارەتی ناوخۆی سووریا بێت.

دەرکردنی پەکەکە: هێزەکانی سووریای دیموکرات پابەند دەبن بە دەرکردنی سەرجەم چەکدار و ئەندامانی پارتی کرێکارانی کوردستان (PKK) بۆ دەرەوەی سنوورەکانی سووریا.

شەڕی داعش: دەوڵەتی سووریا پابەند دەبێت بە بەردەوامبوون لە ئەرکی بەرەنگاربوونەوەی ڕێکخراوی تیرۆریستیی داعش.

دەرکردنی پاشماوەکانی ئەسەد: سەرکردایەتیی هەسەدە پابەند دەبێت بەوەی پاشماوەکانی ڕژێمی لەناوچوو (النظام البائد) نەخاتە ڕیزەکانییەوە و لیستێک بە ناوی ئەو ئەفسەرانەی ڕژێمی لەناوچوو کە لە ناوچەکانی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریان ڕادەست بکات.

دۆسیەی کارگێڕی و حوکمڕانی

ڕادەستکردنەوەی ناوچەکان: ڕادەستکردنەوەی تەواوەتیی هەردوو پارێزگای دێرەزوور و ڕەققە بە حکوومەتی سووریا (چ لە ڕووی کارگێڕی و چ لە ڕووی سەربازییەوە) بە شێوەیەکی دەستبەجێ.

دامەزراوەکانی حەسەکە: تێکەڵکردنەوەی سەرجەم دامەزراوە مەدەنییەکانی پارێزگای حەسەکە لە چوارچێوەی دامودەزگاکانی دەوڵەتی سووریادا.

دانانی پارێزگار: دەرکردنی مەرسوومێکی سەرۆکایەتی بۆ دەستنیشانکردنی پارێزگارێکی نوێ بۆ پارێزگای حەسەکە.

دامەزراندن: پەسەندکردنی لیستێکی ناوی پاڵێوراوانی "هەسەدە" بۆ ئەوەی لە پۆست و پلە جیاوازەکانی دەوڵەتی سووریادا دامەزرێن.

چارەکردنی دۆسیەی بێ ناسنامەکان: پێشوازیکردن لە مەرسوومی سەرۆکایەتیی ژمارە 13ی ساڵی 2026 کە دەقەکەی دان بە مافە ڕۆشنبیری و زمانییەکانی کورددا دەنێت، هەروەها چارەکردنی دۆسیە یاسایی و مەدەنییەکانی تایبەت بە بێ ناسنامەکان و گەڕاندنەوەی مافە زەوتکراوەکانی دەیان ساڵی ڕابردوو.

دۆسیەی ئابووری و مرۆیی

سەرچاوەکانی وزە: ڕادەستکردنەوەی تەواوی کێڵگە نەوتییەکان بە حکوومەتی سووریا.

زیندانیانی داعش: دۆسیەی بەڕێوەبردنی زیندانەکان و کەمپی خێزانەکانی داعش دەکەوێتە ژێر دەسەڵاتی حکوومەتی سووریاوە.

گەڕانەوەی ئاوارەکان: کارکردن لەسەر لێکتێگەیشتن و ڕێکارەکان بۆ زەمینەخۆشکردن بە مەبەستی گەڕانەوەی ئاوارە و کۆچبەران بۆ هەردوو ناوچەی عەفرین و گەڕەکی شێخ مەقسوود.