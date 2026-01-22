بەهۆی سۆبای دارەوە باوکێک و کچێک خنکان

پێش 14 خولەک

سۆبای دار کارەساتی نایەوە و خێزانێکی پێنج کەسی لە گوندی گڕاوی سنووری پارێزگای هەولێر بوونەتە قوربانی.

ئەمڕۆ پێنجشەممە 22ـی کانوونی دووەمی 2026، لە گوندی گڕاوی سنووری پارێزگای هەولێر، بەهۆی گازی سۆبای دارەوە باوکێک و کچێکی خنکاون و سێ ئەندامی دیکەی خێزانەکە ژەهراوی بوون و لە ژێرچاودێری پزیشکیدان.

بە گوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، ئەو خێزانە پێنج کەسییە، لەنێو باخەکەیاندا لە گوندی گڕاو سوبای داریان داگیرساندووە و بەهۆی نەمانی ئۆکسجین، سەرۆکی خێزانەکە کە تەمەنی نزیکەی 30 ساڵە لەگەڵ کچێکی تەمەنی نزیک 10 ساڵان خنکاون، دوای ئەوەی تەرمەکانیان گواستراوەتەوە پزیشکی دادی هەولێر و پاش توێکاری تەرمی باوک و کچەکەی رادەستی کەسوکاریان کراوەتەوە.

هەروەها سێ ئەندامی خێزانەکەش، کە دایکێک و دوو منداڵی دیکەی بەهۆی ژەهراوی بوونەوە ئێستا لە بەشی چاودێری چڕی نەخۆشخانە ڕزگاری خەوێندراون.