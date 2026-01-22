پێشەوا هەورامانی: حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەڵمەتێکی فراوانی مرۆیی و دیپلۆماسی بۆ پاراستنی ڕۆژئاوای کوردستان چڕ دەکاتەوە

پێش 10 خولەک

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: هاوکارییەکانی هەرێم بۆ ڕۆژئاوای کوردستان تا گەڕانەوەی سەقامگیریی تەواو بەردەوام دەبن.

پێشەوا هەورامانی لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24 کە ژینۆ محەممەد پێشەکشی دەکات، ئاماژەی بەوە کرد، سەرۆک بارزانی و مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هەوڵە دیپلۆماسییەکانیان لە ئاستی نێودەوڵەتیدا چڕ کردووەتەوە بە مەبەستی ڕێگریکردن لە هەر جۆرە پێکدادان و کۆمەڵکوژییەک لە ڕۆژئاوای کوردستان و گەڕانەوەی ئارامی بۆ ناوچەکە.

لە ڕووی مرۆییەوە، گوتەبێژی حکوومەت ئاشکرای کرد، وەزارەتی سامانە سروشتییەکان بڕێکی زۆر نەوتی سپی بۆ ڕۆژئاوای کوردستان ئامادە کردووە و لە هەمان کاتدا هەڵمەتێکی نیشتمانی لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان بۆ کۆکردنەوەی پێداویستییەکان دەستی پێکردووە، تا ئێستا نزیکەی 60 بارهەڵگری هاوکارییەکانی دەزگای خێرخوازی بارزانی گەیشتوونەتە ناوچەکە و پرۆسەی گەیاندنی کۆمەکەکان بەبێ هیچ گرفتێکی تەکنیکی یان سیاسی بەردەوامە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، پێشەوا هەورامانی تیشکی خستە سەر چالاکییە دیپلۆماسییەکانی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لە کۆڕبەندی ئابووری جیهانی لە داڤۆس، سەرەڕای ئەوەی کۆڕبەندەکە سروشتێکی ئابووری هەبوو، بەڵام سەرۆکوەزیران لە کۆی زیاتر لە 20 کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆک و بەرپرسانی باڵای وڵاتان، پرسی پاراستنی ڕۆژئاوای کوردستانی وەک لە پێشینەترین مژار تاوتوێ کردووە.

گوتەبێژی حکوومەت جەختی کردەوە لەوەی، ئەو فشارە نێودەوڵەتیانەی سەرۆکوەزیران لەسەر بەشێک لە وڵاتان دروستی کردوون، ڕێگر بوون لە خراپتربوونی دۆخی ڕۆژئاوای کوردستان و پاراستنی خەڵکی سڤیل.

هەروەها ئاماژە بە ڕۆڵی کاریگەری سەرۆک بارزانی دا لە کەمکردنەوەی فشارە سیاسی و سەربازییەکانی سەر ڕۆژئاوای کوردستان.

بە گوتەی هەورامانی، لە کاتێکدا لایەنەکان تەنیا بە لێدوان پشتیوانییان دەربڕیوە، بەڵام هەوڵە کردەییەکانی سەرۆک بارزانی و پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکانی، کاریگەری ڕاستەوخۆیان لەسەر دوورخستنەوەی مەترسییەکان لەسەر ڕۆژئاوای کوردستان هەبووە و حکوومەتی هەرێمیش سوپاسی هەموو ئەو هاووڵاتییانە دەکات کە لە کەمپینە نیشتمانییەکاندا بەشدارن.

ئەم هەڵوێستەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کاتێکدایە کە ناوچەکانی ڕۆژئاوای کوردستان بەهۆی گۆڕانکارییە سیاسییەکانی سووریاوە ڕووبەڕووی ناسەقامگیری و مەترسیی نوێ بوونەتەوە، هەرێمی کوردستان وەک قووڵاییەکی ستراتیژی و مرۆیی، هەمیشە ڕۆڵی سەرەکی هەبووە لە گەیاندنی هاوکاری و نێوەندگیری دیپلۆماسی بۆ پاراستنی دەستکەوتەکانی کورد لە سووریا، چالاکییەکانی سەرۆکایەتیی حکوومەت لە کۆڕبەندی داڤۆس و ناردنی کاروانی هاوکارییەکان، نیشاندەری هەماهەنگییەکی بەهێزی نێوان دیپلۆماسیی لوتکە و کاری مرۆیی مەیدانییە بۆ ڕێگریکردن لە قەیرانی مرۆیی گەورەتر لە ناوچەکەدا.