سەرۆک بارزانی لە ئیتاڵیا سەردانی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکات

بڕیارە ئەمرۆ هەینی 23ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک بارزانی کە ئێستا بە سەردانێکی فەرمی لە ئیتاڵیایە، سەردانی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی لەو وڵاتە بکات.

بەپێی زانیارییەکانی کوردستان24، لەو سەردانەدا سەرۆک بارزانی لەگەڵ بەرپرس و ستافی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئیتاڵیا کۆدەبێتەوە و باس لە بارودۆخی کاری نوێنەرایەتی و ڕۆڵی لە پێشخستنی پەیوەندییە دوولایەنەکان نێوان هەرێمی کوردستان و ئیتاڵیا دەکات.

بڕیارە لە کۆبوونەوەی سەرۆک بارزانی و ستافی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، جەخت لەگرنگی بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی دەرەوەو فراوانکردنی هاوکاری سیاسی و ئابووری و سەربازی، و هەروەها پشتیوانی بەردەوام لە بەرژەوەندییەکانی هەرێمی کوردستان بکرێتەوە.

چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک بارزانی بە بانگهێشتێکی فەرمی گەیشتە ئیتاڵیا.

هەر ئەو ڕۆژە، سەرۆک مەسعود بارزانی لە ڤاتیکان لەلایەن قەداسەتی پاپا لویسی چواردەیەم پێشوازیی لێکرا.

بە گوێرەی راگەیەنراوی بارەگای بارزانی، لە دیدارەکەدا قەداسەتی پاپا لویسی چواردەیەم بەخێرهاتنێکی گەرمی سەرۆک بارزانی کرد و هەردوولا خۆشحاڵیی خۆیان بۆ دیداری نێوانیان دەربڕی وەک دەرفەتێک بۆ ئاڵۆگۆڕکردنی بیروڕا لەسەر بابەتە گرنگەکانی ناوچەکە و جیهان.

دوای ئەوەش، سەرۆک مەسعود بارزانی لەگەڵ پیترۆ پارۆلینی سەرۆکوەزیرانی ڤاتیکان کۆبۆوە.

لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکوەزیرانی ڤاتیکان وێڕای بەخێرهێنانی سەرۆک بارزانی، پێزانینی بۆ ڕۆڵی سەرۆک بارزانی لە قووڵترکردنی فەرهەنگی پێکەوەژیان و سەقامگیری و ئاسایش لە کوردستان و عێراق هەبوو کە بۆتە هۆی ئەوەی خەڵک لە کوردستان و عێراق بە ئارامی و ئاشتی بژیین.

هەر لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا بۆ ئیتاڵیا، سەرۆک بارزانی لەگەڵ ئەنتۆنیۆ تاجانی، وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە کۆبووەوە.

سەرۆک بارزانی لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا وەڵامی پرسیاری رۆژنامەنووسانی دایەوە و لەبارەی کۆبوونەوەکەیشی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئیتاڵیا، گوتی : کۆبوونەوەکە زۆر باش و لەگەڵ وەزیری دەرەوە باسمان لە هەموو شتێک کرد.

هاوکات، دوێنێ پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک بارزانی و گویدۆ کرۆسێتۆ، وەزیری بەرگریی ئیتاڵیا کۆبوونەوە و چەند پرسێکی گرنگیان تاوتوێ کرد.

هەمان ڕۆژ لە شاری ڕۆما، سەرۆك مەسعود بارزانی لەگەڵ گویدۆ کرۆزیتۆ، وەزیری بەگریی ئیتالیا کۆبووەوە.

بە گوێرەی راگەیەنراوی بارەگای بارزانی، لەو كۆبوونەوەیەدا وەزیری بەرگریی ئیتالیا بە گەرمی بەخێرهاتنی سەرۆك بارزانی كرد، هەروەها ستایشی هەبوو بۆ ڕۆڵی سەرۆك بارزانی لە خەبات و تێكۆشان بۆ گەیشتن بە ئازادی كە وەك پێشمەرگەیەك تەمەنی خۆی لەو ڕێگەیەدا تەرخان كردووە.

هەمان ڕۆژ سەرۆک بارزانی سەردانی باڵیۆزخانەی عێراقی لە ئیتاڵیا کرد.