ئەمڕۆ گوتاری هەینی تایبەت دەبێت بە رۆژئاوای کوردستان

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی، گوتاری مامۆستایانی ئایینی ئەمڕۆ تایبەت دەبێت پرسی کوردانی رۆژئاوا و یەکهەڵوێستی کورد لەسەر ئەو هەڕەشانەی رووبەڕوویان دەبێتەوە.

بەشیر حەداد، بەرپرسی بۆردی گوتاری هەینی لە وەزارەتی ئەوقاف و کاروبارینی ئایینی، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی راگەیاند: ئەمڕۆ ناونیشانی گوتارا هەینی لە هەموو مزگەوتەکانی هەرێمی کوردستان تایبەت دەبێت بە پرسی کوردانی رۆژئاوای کوردستان، کە ئایینی پیرۆزی ئیسلام هانمان دەدات بۆ ئاشتی و تەبایی و برایەتی، بە پێچەوانەوە دژی ستەم و چەوساندنەوەیە.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، تەواوی مامۆستایانی ئایینی وەزارەتی ئەوقاف، یەکدەنگ و یەک هەڵوێستن لەسەر پرسە نەتەوەییە و نیشتیمانییەکان و هەر هەڕەشە و هێرشێک هەبێت بۆ سەر هەرێمی کوردستان مامۆستایانی ئایینی رۆلیان لە هۆشیارکردنەوە و هاووڵاتییان دەبێت.

لە چەند ڕۆژی رابردوو لە هەموو پارچەکانی کوردستان و بەتایبەتی لە هەرێمی کوردستان، گردبوونەوەی جەماوەری بۆ کوردانی رۆژئاوای کوردستان بەڕێوەچوو، هەروەها کەمپەینی هاوکاری بۆ ئاوارەکانی رۆژئاوا لەلایەن دەزگای خێرخوازی بارزانییەوە دەستی پێکردووە.