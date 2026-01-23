دۆخی ئەمنی کەمپی هۆل نا جێگیرە
نەتەوە یەکگرتووەکان: هێزەکانی حکوومەتی سووریا رێگرن لە چوونی تیمەکانمان بۆ کەمپی هۆل و ناتوانین هاوکاریی بگەیەنین
کۆمیسیۆنی باڵای پەنابەرانی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان ئاشکرای کرد، هێزەکانی سەر بە حکوومەتی سووریا رێگرن لە چوونی تیمی کۆمیسیۆنەکەیان بۆ کەمپی هۆل و پاساوی رێگرتنەکەشیان بۆ ناسەقامگیریی دۆخی ئەمنی کەمپی هۆل گەڕاندووەتەوە.
سێلین شمیت، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتووەکان (UNHCR) لە سووریا، بە ئاژانسی "فرانس پرێس"ی راگەیاندووە "لە سێ رۆژی رابردوودا تیمەکانی کۆمیسیۆن گەیشتوونەتە دەوروبەری کەمپی هۆڵ، بەڵام تاوەکوو ئێستا لەلایەن ئەو هێزەی حکوومەتی سووریا کە کۆنترۆڵی کەمپەکە دەکەن، ڕێگریان لێ دەکرێت و نایەڵن هاوکارییەکان بگەیەنن، چونکە بەهۆی ناجێگیری و خراپی دۆخی ئەمنییەوە، نەیانتوانیوە بچینە ناو کەمپەکەوە."
کەمپی هۆل کە دەکەوێتە باشووری رۆژهەڵاتی پارێزگای حەسەکە، یەکێکە لە مەترسیدارترین کەمپەکانی جیهان و زیاتر لە 43 هەزار کەسی تێدا نیشتەجێیە، کە زۆربەیان خێزان و منداڵی چەکدارانی داعشن و لە نەتەوە جیاوازەکانی جیهانن.
دۆخی ناو کەمپەکە لە ماوەی رابردوودا ئاڵۆزی زیاتری بەخۆیەوە بینیوە. شانە نوستووەکانی داعش لە ناو کەمپەکەدا بەردەوام هەوڵی دروستکردنی ئاژاوە و ئەنجامدانی کردەوەی توندوتیژی دەدەن.
هێزەکانی سوریای دیموکرات (هەسەدە) و هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ (ئاسایش) بەردەوام ئۆپەراسیۆنی ئەمنی بۆ دەستبەسەرداگرتنی چەک و رێگری لە بڵاوبوونەوەی بیری توندڕەوی لە ناو کەمپەکەدا دەکرد.
بەهۆی هێرشی سوپای عەرەبیی سووریا، هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) ئێوارەی سێشەممە 20ی کانوونی دووەمی 2026، بە فەرمی هێزەکانی لەو کەمپە کشاندەوە و لە راگەیەندراوێکدا، رەخنەی لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی گرت کە بەرانبەر بە هێرشی سوپای عەرەبیی سووریا بۆ سەر رۆژئاوای کوردستان بێدەنگە و بەهۆی بێباکی نێودەوڵەتی جددی نەبوونی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە چارەسەرکردنی پرسی داعش و هەڵنەگرتنی بەرپرسیارێتیی، ناچاربوون هێزەکانی هەسەدە لە کەمپی هۆل بکشێنەوە و دووبارە لەو شارانەی باکووری سووریا جێگریان بکەنەوە، کە کەوتوونەتە بەردەم مەترسی و زیاتربوونی هەڕەشەکان.
لە بارەی پێکهاتەی کەمپی هۆل، شێخمووس ئەحمەد، سەرپەرشتیاریی کەمپەکانی باکووری رۆژهەڵاتی سووریا لە پارێزگای حەسەکە بە کوردستان24ی ڕاگەیاندووە، کەمپی هۆل 23 هەزار کەسی تێدایە، نزیکەی 15 هەزاریان هاووڵاتیی سووریان، نزیکەی شەش هەزار کەسی دیکەشیان خەڵکی بیانین، لەنێویاندا سێ هەزاریان عێراقین، هەروەها لە کەمپی رۆژ، دوو هەزار 500 کەس هەن، کە دوو هەزار و 300 کەسیان خەڵکی بیانین، بەشەکەی دیکەشیان هاووڵاتی سووریا و عێراقن.