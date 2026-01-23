سامان هیدایەت: پەیکەری کەزی سیمبوڵی بەرخودانی ئافرەتانی کوردە
هونەرمەندی پەیکەرتاشی کورد سامان هیدایەت کە ئێستا لە وڵاتی ئەڵمانیا دەژیت، پەیکەری کەزی دروست کردووە و ناوی ناوە( کەزی ئافرەتانی شۆڕشگێڕی کورد).
ئەمڕۆ هەینی 23ـی کانوونی دووەمی 2026، هونەرمەندی پەیکەرتاش سامان هیدایەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: پەیکەری(کەزی ئافرەتانی شۆڕشگێڕی کورد) کە لەداری بەڕوو وەک هێمایەک بۆ کۆتایی نەهاتنی نەتەوەی کورد هەڵبژێردراوە، دروستکراوە، بەرزی پەیکەرە دوو مەترە و 40 سانتیمەتریش تیرەکەیەتی.
سامان هیدایەتی پەیکەرتاش دەڵێت: داوام لێکراوە پەیکەری(کەزی ئافرەتانی شۆڕشگێڕی کورد) بکەم بە سیمبوڵی بەرخودانی ئافرەتانی کورد، دەشڵێت: بیر لەوە دەکەمەوە، ئەگەر هاوکاریی بکرێم، پرۆژەکە گەورەتر بکەم، بەڵکو بە برۆنز ئەو کەزیە دروست بکەم و بیخەمە سەر چوار بەردی گەورە کە گوزارشت لەهەر چوار پارچەی کوردستان و تەواوی ئافرەتانی کوردستان دەکات لە هەر چوار پارچەدا.
سامان هیدایەت، یەک لە هونەرمەندە بە تواناکانی بواری هونەری پەیکەرتاشیە، دەرچووی بەشی شێوەکاری پەیمانگای هونەرەجوانەکانی هەولێرە، لە ساڵی 2015ـەوە لە وڵاتی ئەڵمانیا دەژیت و لەوێ درێژە بە کارە هونەرییەکانی دەدات بۆ خزمەتی دۆزی ڕەوای گەلەکەی.