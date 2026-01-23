فوئاد حوسێن لەگەڵ لایەنە سیاسییەکانی عێراق هەوڵەکان بۆ خێراکردنی پێکهێنانی حکوومەت چڕتر دەکەنەوە

پێش کاتژمێرێک

فوئاد حوسێن، جێگری سەرۆکوەزیران، وەزیری دەرەوە و ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە چوارچێوەی گەڕێکی سەردانە دیپلۆماسییەکان لەگەڵ ژمارەیەک لە هێز و فراکسیۆن و هاوپەیمانییە سیاسییەکانی عێراق کۆبووەوە.

ئامانجی ئەم جووڵە سیاسییە چەسپاندنی سازان و یەکخستنی دیدگاکان بۆ قۆناغی داهاتوو و جەختکردنەوە لە پابەندبوون بە وادە دەستوورییەکانە بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێ.

لە دەستپێکی دیدارەکانیدا، فوئاد حوسێن لەگەڵ سابت عەباسی، وەزیری بەرگری و سەرۆکی پارتی حەسم و ئەندامانی ئەو پارتە کۆبووەوە، لە کۆبوونەوەکەدا هاوئاهەنگییەکی تەواو لە نێوان هەردوولادا هەبوو سەبارەت بە دۆسیە سیاسییە جیاوازەکان بە ئاراستەی پاڵپشتیکردنی سەقامگیری لە چوارچێوەی دەستووردا.

لە هەنگاوێکی دیکەدا، فوئاد حوسێن سەردانی هاوپەیمانی عەقدی نیشتمانی کرد بە سەرۆکایەتی فالح فەییاز، کە بەشێکە لە هاوپەیمانی گەشەپێدان و ئاودانەو و لەگەڵ عەبدولئەمیر مەییاحی، سەرۆکی کوتلەکە کۆبووەوە، دیدارەکە تیشکی خستە سەر گەڵاڵەکردنی دیدگایەکی هاوبەش بۆ بەڕێوەبردنی شایستە سیاسییەکانی داهاتوو، هەر لە چوارچێوەی هاوپەیمانی ناوبراودا، فوئاد حوسێن سەردانی کۆبوونەوەی سۆمەرییەکانی کرد و لەگەڵ سەرۆکەکەی، ئەحمەد ئەسەدی کۆبووەوە، تێیدا هەماهەنگییەکان بۆ قۆناغی پێکهێنانی حکومەت و پێویستییەکانی قۆناغی داهاتوو تاوتوێ کران.

سەردانەکانی فوئاد حوسێن ، هاوپەیمانی عەزمیشی گرتەوە، کە لەگەڵ موسەننا سامەڕائی، سەرۆکی کوتلەکە و ئەندامانی هاوپەیمانییەکە کۆبووەوە، لەوێ باس لە وردەکارییەکانی پێکهێنانی حکومەت و پڕکردنەوەی پۆستە سەرۆکایەتییەکان کرا و جەخت لەسەر نزیکی دیدگاکان کرایەوە.

هەر لە درێژەی دیدارەکانیدا، فوئاد حوسێن لەگەڵ دکتۆر عەبدولحوسێن موسەوی، سەرۆکی هاوپەیمانی نەهجی نیشتمانی کۆبووەوە، لەم دیدارەدا دوایین گۆڕانکارییەکانی عێراق و ناوچەکە و ئەو ئالنگارییانەی ڕووبەڕووی ئاسایش دەبنەوە، خرانە بەر باس،هەردوولا جەختیان لە پێویستی جێبەجێکردنی شایستە دەستوورییەکان و دابینکردنی باشترین خزمەتگوزاری بۆ گەل کردەوە.

دواتر، فوئاد حوسێن لەگەڵ شێخ عامر فایز، سەرۆکی هاوپەیمانی تەسیم و ئەندامانی ئەو هاوپەیمانییە کۆبووەوە، لەو کۆبوونەوەیەدا باس لە هەنگاوە یاساییەکانی دوای هەڵبژاردن کرا و جەخت لەوە کرایەوە کە پێویستە پرۆسەی پێکهێنانی حکومەت و یەکلاکردنەوەی پۆستە سەرۆکایەتییەکان لە وادە یاساییەکاندا بێت، بۆ ئەوەی وڵات ئامادە بێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر تەحەددییەکی ئەمنی و ئابووری کە بێتە پێش.