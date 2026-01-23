سەرۆک بارزانی: ئەگەر بەرنامەیەک هەبێت بۆ ئەوەی کورد لە ناوچەکە نەمێنێت، ئەو وەختە ئێمە هەموو یەکین

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆک بارزانی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئیتاڵیا ڕایگەیاند: ئیتاڵیا هەمیشە هەڵوێستێکی زۆر دۆستانەی هەبووە بەرانبەر گەلی کوردستان.

پاپا و ئیتاڵیا هاوسۆزن بۆ گەلی کورد

ئەمڕۆ هەینی 23ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک بارزانی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: قەداسەتی پاپا و وەزیری دەرەوە و بەرگریی زۆر لەگەڵ کورد هاوسۆزن، قەداسەتی پاپا بەپەرۆش بوو بۆ دۆخی کوردستان و بەڵێنی دا کە هاتە عێراق، بێتە کوردستانیش.

سەرۆک بارزانی دووپاتی کردەوە، وەزیرانی دەرەوە و بەرگریی ئیتاڵیا جەجتیان لەوە کردووەتەوە بەردەوام دەبن لە پشتیوانی کردنی کوردستان و پێشمەرگە، هەروەها ئەوەی پێیان بکرێت لەگەڵ دۆستەکانیان لە ئەورووپا و ئەمریکا، هەوڵ بدەن پشتیوانی لە گەلی کوردستان بکەن بەتایبەت لەودۆخە ئاڵۆزەی لە ڕۆژئاوای کوردستان هەیە.

میدیاکاران بەرگریی لە مافی گەلی کورد بکەن

لەبارەی پەیامی میدیاکارانی کوردستانیش، سەرۆک بارزانی لە کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانییەکە گوتی: پەیامی من بۆ میدیاکارانی کوردستان ئەوەیە، بەرگریی لە مافی گەلی کورد بکەن، بەڵام بەهیچ شێوەیەک پشتیوانی لە توندوتیژی نەکەن، پشتیوانی لەوە نەکەن ببێتە شەڕی کورد و نەتەوەیەکی دیکە، بەتایبەت ئەوەی ئێستا لە سووریا ڕوو دەدات کە عەرەبن، چونکە شەڕی دوو نەتەوە کارەساتە و نابێت کورد بەرەو ئەوە بچێت، لەبەر ئەوە ڕۆڵی میدیاکاران دەبێت ڕۆڵێكی ئەرێنی بێت و پشتیوانی لە کورد بکرێت، پشتیوانی لە مافی کورد بکرێت، ناشبێت ببنە ڕێگە خۆشکەر بۆ شەڕی دوو نەتەوە.

لەمێژە بە مەزڵووم و برادەرانی دیکەشم گوتووە، چارەسەرێک بدۆزنەوە

سەبارەت بە دۆخی ئاڵۆزی ڕۆژئاوای کوردستان، سەرۆک بارزانی گوتی: دروستبوونی گرژی و ئاڵۆزییەکانی ڕۆژئاوای کوردستان وردەکاری زۆرە، بەڵام ناکرێت هەموو وردەکارییەکان باس بکەین، دەڵێت: هەر کە شەڕ لە حەلەب دەستی پێکرد، من پەیامێکم بۆ ئەحمەد شەرع ، سەرۆکی ئێستای سووریا نارد لەڕێگەی دۆستێکی عەرەب کە دۆستێکی ئەوانە و ناسیاویانە و پێم گوت کە شەڕی نێوان دوو هێزی سیاسی دەبێت چارەسەر بکرێت، بەڵام بەهیچ شێوەیەک قابیلی قەبوڵ نییە تەعەدا لە کورد بکرێت، لەبەر ئەوەی ئەم پرسە دەرهاوێشتەی زۆر مەترسیداری دەبێت و پێویستە وریا بن، بۆیە ئەحمەد شەرع داوای کرد کە بەتەلەفۆن قسەم لەگەڵ بکات، منیش بە تەلەفۆن قسەم لەگەڵ کرد و دووپاتی کردەوە کە ئەمە نابێت و پرسێکی مەحاڵە و ڕێگە بەو شەڕە نادەن، دوای ئەو تۆم باراک تەلەفۆنی بۆ کردم و گوتی: پێم خۆشە بێمە هەولێر و مەزڵووم عەبدیش لەگەڵ من بێت، منیش گوتم بەسەرچاو، بۆیە ئەوان هاتن.

سەرۆک بارزانی دەڵێت: ئێمە لە کۆبوونەوەدا بووین کە پەیام دوای پەیام دەهاتن و ئاماژەیان بۆ ئەوە دەکرد شەڕ دەستی پێ کردووەتەوە.

عەشایرەکان خۆیان لەگەڵ بارودۆخەکان دەگۆڕن

سەرۆک بارزانی دەڵێت: خۆی شەڕەکە، هێزە عەشایرە عەرەبییەکان بوون کە لەگەڵ بەشار ئەسەد بوون، دواتر کە داعش هات، چوونە پاڵ داعش، کە داعش نەما، پەیوەندییان بە هەسەدەوە کرد، ئێستا کە هێزی سووپای سووریا هاتوون، جارێکی دیکە وەلائی خۆیان گۆڕی، ناوچەکەیان ڕادەستی دیمەشق کردەوە، شەڕەکە بەوشێوەیە بوو، نەوەک شەڕێکی وا نەبوو، سەرۆک بارزانی گوتی: من لەمێژە بە مەزڵوومم و برادەرانی دیکەشم گوتووە، چارەسەرێک بدۆزنەوە، ئەو ناوچە عەرەبییانە ڕەنگە ببنە کێشە بۆتان.

هەوڵ دەدەین ناوچەکانی بەدەستەوە ماوە بپارێزین

سەبارەت بە ناوچەکانی ڕۆژئاوای کوردستانیش کە ئێستا مەترسی هێرشکردنە سەریان لەسەرە بۆ ئەوەی داگیر بکرێن، سەرۆک بارزانی گوتی: ئێستا ئەو ناوچە کوردییانەی کە بەدەستەوە ماوە، هەموو هەوڵێکمان بۆ ئەوەیە ئەو ناوچانە بمێننەوە و پارێزراو بن، مافی خەڵکی ئێمە لەوێ بە هەر شێوەیەک بێت، پارێزراو بێت بەوشێوەیەی کە خۆیان رێککەوتنی لەسەر دەکەن.

لەسەر ئاگربەست ڕێککەوتن کراوە

سەبارەت بەو کۆبوونەوە گرنگانەی لە هەولێر بەڕێوەچوون، سەرۆک بارزانی ئاشکرای کرد، دوێنێ کۆبوونەوەیەکی دیکە لەنێوان مەزڵووم عەبدی و تۆم باراک و فەرماندەی سێنتکۆم لە هەولێر بەڕێوەچووە، لەسەر ئاگربەست ڕێکەوتوون، هەندێک هەنگاوی باش نراوە، ئومێدەوارم ئەو ئاگربەستە درێژ بکێشێت و بگەنە ئەنجامێک کە لە بەرژەوەندی هەموو لایەکدا بێت، چونکە شەڕ لە بەرژەوەندی هیچ کەسێکدا نییە، هاوکات کردار شەرتە، قسە و خۆدەرخستن و موزایەدات پێویست ناکات.

داعش مەترسییەکی گەورەیە

سەبارەت بە مەترسییەکانی داعش، سەرۆک بارزانی ئاشکرای کرد کە، مەترسی داعش یەکجار زۆرە و داعش تەواو نەبووە، ئەو دۆخەی لە سووریا دروستبووە ئێستا، دەرفەتێکی زێڕینی بۆ داعش دروست کردووە، سەرۆک بارزانی گوتی: هێشتا زانیاری ورد نییە چەند لەو داعشانە ڕایان کردووە، بەڵام زانیاری هەیە و دەزانین ژمارەیەکی زۆر ڕایان کردووە، بۆیە ئەمە مەترسییەکی زۆر گەورەیە.

سەرۆک بارزانی ئاماژەی بەوە کرد، رێککەوتنێک لەنێوان ئەمریکییەکان و عێراق کراوە، بۆ ئەوەی ئەو داعشانەی لە سووریا ماون، ڕەوانەی عێراق بکرێن و لەوێ زیندانی بکرێن، سەرۆک بارزانی دەڵێت: ئەگەر ئەمە بکرێت باشە، بەڵام هیچ زانیارییەک نییە چۆن دەبێت.

دڵ و دەروونمان لەگەڵ خوشک و بارایانی ڕۆژئاوایە

سەرۆک بارزانی هەمیشە پشتیوانییەکانی بۆ ڕۆژئاوای کوردستان و تەواوی پارچەکانی دیکەی کوردستان دووپات دەکاتەوە، سەبارەت بە دۆخی ڕۆژئاوای کوردستان سەرۆک بارزانی گوتی: دڵ و دەروونمان لەگەڵ خوشک و براکانمانە لە ڕۆژئاوای کوردستان و ئەمە میانگیری نییە، من هیچ کاتێک بڕوام بە شەڕ نەبووە، حەزیشم بە شەڕ نەبووە، بەڵام بگاتە سەر ئەوەی تەعەدا لە کورد بکرێت، ئەوکاتە ئێمە ئامادەین بۆ هەموو شتێک، ئێمە نامانەوێت بگاتە ئەوە، تاکوو مومکین بێت بەزمانی لێکتێگەیشتن و بە ئاشتی چارەسەر بکرێت، دەبێت بەم شێوازە بێت، بەڵام ئەگەر بەرنامەیەک هەبوو بۆ ئەوەی تەعەدا لە کورد بکرێت و کورد لە ناوچەکە نەمێنێت، ئەو وەختە ئێمە هەموو یەکین.

سەبارەت بە هەڵوێستی ئەمریکا و وڵاتان، سەرۆک بارزانی بە ڕۆژنامەنووسانی گوت: بڕیار، بڕیاری ئەمریکایە، ئەوان بڕیار دەدەن ئەنجامەکە چۆن دەبێت و بڕیار دەدەن هەموو لایەنەکان چۆن مامەڵە بکەن.

ئیتاڵیا لەگەڵ مافی گەلی کوردە

سەبارەت بە ئیتاڵیاش، سەرۆک بارزانی گوتی: ئیتاڵیا لەگەڵ گەلی کورد و مافی گەلی کوردە و دژی چەوسانەوەیە، دژی دەستدرێژی کردنە بۆ سەر مافی گەلی کورد، دەشڵێت: ئیتاڵیا هانی ئەمریکا و ناتۆی داوە بەرگریی لە مافی کورد بکەن، لەگەڵ ئەوەشدا، ئیتاڵیا لەگەڵ چارەسەری ئاشتییە، هەموویان لەگەڵ چارەسەری ئاشتیدان.

هەوڵی نانەوەی فیتنە

سەرۆک بارزانی ئاشکرای کرد، لەگەڵ ئەو بارودۆخەدا، چەند لایەنێک دەرکەوتوون و دەیانەوێت دۆخەکە سەرلەبەری تێک بدەن، دەیانەوێت فیتنەیەک دروست بکەن کە دواتر نەتوانرێت کۆنتڕۆڵ بکرێت، باردۆخەکە تەواو سازە بۆ ئەوەی فیتنەیەک دروست ببێت لەلایەن هەر لایەنێکەوە.

هەرچیم پێ بکرێت بۆ کۆبانێ دەیکەم

سەبارەت بە گەمارۆدانی کۆبانێ، سەرۆک بارزانی گوتی: هەرچیم پێ بکرێت بۆ کۆبانێ، دەیکەم، ئەگەر دەرفەتی ئەوەم هەبا وەکو ساڵی 2014، ئێستا هێزم دەنارد بۆ کۆبانێ، بەڵام ئەو دەرفەتەی ئەوکاتە هەبوو، ئێستا نییە، بەڵام کۆبانێ لەچوارچێوەی ئەو ناوچانەیە کە ناوچەی کوردین و نابێت دەستی لێ بدرێت، ئەمە ئەوەیە کە قسەی لەسەر کراوە و ڕێککەوتنی لەسەر کراوە، ئێمە لەسەر ئەوە دەڕۆین، لەیەکەم ڕۆژەوە داوام لە دەزگای خێرخوازی بارزانی کرد، بەهەرچی توانایان هەیە بچن بۆ کۆمەکردنی خوشک و برایانیان لە ڕۆژئاوای کوردستان، سوپاس بۆ خودای گەورە کە توانیوویانە ڕۆڵێکی باش ببینن.