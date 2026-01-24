دەزگای خێرخوازیی بارزانی 102 بارهەڵگر هاوکاریی گەیاندە ڕۆژئاوای کوردستان

وەزارەتی ناوخۆ بۆ کوردستان24: لە چەند رۆژی داهاتوودا کاروانی دووەمی زیندانییەکانی داعش دەگەنە عێراق
کارزان نووری، ئەندامی دەستەی کارگێڕی دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، لەسەر فەرمانی سەرۆک مەسعود بارزانی و بە چاودێریی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کەمپینێکی فراوان بۆ هاوکاریی ڕۆژئاوای کوردستان دەستیپێکردووە.

کارزان نووی وردەکاریی هاوکارییەکان بەمشێوە خستە روو؛ لە کاروانی یەکەمدا 67 بارهەڵگر و 710 تۆن خۆراک و پێداویستی جۆراوجۆری لەخۆگرتبوو. هەروەها زیاتر لە 160 کارمەند دەزگای بارزانیش بۆ دابەشکردنی هاوکارییە گەیشتوونەتە رۆژئاوای کوردستان.

گوتیشی: کۆی هاوکارییەکان تا ئێستا لە دوێنێوە تاوەکو ئەمڕۆ، بە گشتیی 102 بارهەڵگر هاوکاریی گەیشتوونەتە رۆژئاوای کوردستان، کە زیاتر لە 850 تۆن خۆراک و کەلوپەلی ناخۆراکییە. باسی لەوەش کرد؛ ئەم کاروانە لەلایەن دەزگای خێرخوازیی بارزانی، بە پاڵپشتیی سەرمایەداران و خێرخوازان و هاوبەشانی دەزگاکە لە کوردستان دابینکراوە.

ئاماژەی بەوەش کرد؛ جگە لە هاوکارییە مادییەکان، تیمێکی تایبەتی تەندروستیی گەیشتوونەتە ناوچەکە و لە ماوەی دوو رۆژی ڕابردوودا، پشکنین و چارەسەری پێویستیان بۆ 685 کەس ئەنجامداوە.

ئەم هەڵمەتە وەک بەشێک لە ئەرکی مرۆیی و نەتەوەیی دەزگای خێرخوازیی بارزانی بەردەوامە بۆ پشتیوانیکردنی خەڵکی رۆژئاوای کوردستان لە کاتە سەختەکاندا.

 
 
 
 
 
لاڤین عومەر ,