ستاڤ ئاسۆ: لە کەمپینی هەولێر 167 ملیۆن دینار بۆ هاوکاری ڕۆژئاڤا کۆکراوەتەوە

پێش دوو کاتژمێر

بەرپرسی ئۆفیسی هەولێری دەزگای خێرخوازیی بارزانی، نوێترین ئاماری کەمپینە هاوبەشەکەیان لەگەڵ پارێزگای هەولێر ئاشکرا کرد و ڕایگەیاند، پرۆسەکە بەردەوامی هەیە و پێشوازییەکی باشی لێ کراوە.

شەممە 24ـی کانوونی دووەمی 2026، ستاڤ ئاسۆ، بەرپرسی ئۆفیسی هەولێری دەزگای خێرخوازیی بارزانی، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 ڕایگەیاند: تاوەکوو ئێستا لە چوارچێوەی کەمپینەکەماندا، بڕی 167 ملیۆن دینار لەلایەن خێرخوازان و هاووڵاتییانەوە بەخشراوە و کۆکراوەتەوە.

سەبارەت بە هاوکارییە کەلوپەلییەکان، ستاڤ ئاسۆ ئاماژەی بەوە دا، تا ئێستا 15 بارهەڵگر پڕ لە کەلوپەل و پێداویستیی جۆراوجۆر ئامادە کراون و ڕەوانە کراون.

ئەم کەمپینە کە بە هەماهەنگی لە نێوان پارێزگای هەولێر و دەزگای خێرخوازیی بارزانی بەڕێوەدەچێت، ئامانج لێی گەیاندنی هاوکاریی خێرایە و دەرگاش بۆ خێرخوازان واڵایە بۆ بەشداریکردن.