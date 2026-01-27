فاینانشاڵ تایمز: ئەمریکا بەبێ بەخشینی خاک گەرەنتی ناداتە ئۆکرانیا

پێش دوو کاتژمێر

رۆژنامەی "فاینانشاڵ تایمز" لە زاری چەند سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە بڵاویکردەوە، واشنتن بە فەرمی کیێڤی ئاگادار کردووەتەوە کە تەنیا لە یەک حاڵەتدا گەرەنتی ئەمنییان پێدەدات، ئەویش ئەگەر ئۆکرانیا رازی بێت دەستبەرداری داواکارییەکانی بێت بۆ گەڕاندنەوەی ئەو خاکانەی لەدەستی داون.

بەگوێرەی راپۆرتەکەی رۆژنامە بەریتانییەکە، ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ بۆ ئۆکرانیای روون کردووەتەوە کە "پێدانی گەرەنتی ئەمنی لەلایەن ئەمریکاوە، بەستراوەتەوە بە رازیبوونی کیێڤ بە رێککەوتنی ئاشتی"، کە پێشبینی دەکرێت ئەو رێککەوتنە وازهێنان لە بەشێک لە خاکەکەی لەخۆ بگرێت.

ئەم زانیارییانە لە کاتێکدایە، رۆژی شەممەی رابردوو لە شاری ئەبوزەبی، کۆبوونەوەیەکی سێقۆڵی لەنێوان نوێنەرانی رووسیا، ئەمریکا و ئۆکرانیا سەبارەت بە پرسە ئەمنییەکان بەڕێوەچوو و کۆتایی هات.

لە بەرامبەردا، ڤلۆدیمێر زێلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا جارێکی دیکە جەختی لەسەر رەتکردنەوەی کشانەوەی هێزەکانی وڵاتەکەی لە هەرێمی دۆنباس کردەوە و رایگەیاند، هەڵوێستی کیێڤ لەو بارەیەوە هیچ گۆڕانکارییەکی بەسەردا نەهاتووە.

لەلایەکی دیکەوە، دمیتری پێسکۆڤ، گوتەبێژی سەرۆکایەتی رووسیا رایگەیاند، کشانەوەی هێزەکانی ئۆکرانیا لە ناوچەی دۆنباس مەرجێکی سەرەکی و بنەڕەتییە بۆ مۆسکۆ. هەروەها یوری ئۆشاکۆڤ، یاریدەدەری سەرۆکی رووسیاش ئاماژەی بەوە کرد، کشانەوەی هێزەکانی کێڤ لەو ناوچانە بەشێکی سەرەکییە لە پرۆسەی گەیشتن بە هەر چارەسەرێکی گشتگیر.

جەنگی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا لە 24ی شوباتی 2022 دەستیپێکرد و دوا هەنگاوی ئاگربەست پێنشەممەی رابردوو بوو لە ئەبوزەبی بە نێوەندگیری ئەمریکا و وەزارەتی دەرەوەی رووسیا لە کاردانەوەیەکدا سەبارەت بە بەڕێوەچوونی گفتوگۆکان جەختی کردەوە، چارەسەرکردنی ململانێی ئۆکرانیا پێویستی بە بنبڕکردنی هۆکارە بنەڕەتییەکان هەیە.وەزارەتەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، کیێڤ و ئەوروپا هەوڵ دەدەن لەبری باسکردنی پرسە سەرەکییەکانی پەیوەست بە واقیعی ناوچەیی و هۆکارە راستەقینەکانی ململانێکە، بابەتەکە بە ئاراستەی گفتوگۆکردن لەسەر قۆناغی دوای کۆتاییهاتنی شەڕ ببەن، وەک پرسی پێدانی گەرەنتی ئەمنی و بووژانەوەی ئابووری.