لە 24 کاتژمێری داهاتوو لیستی مووچەی مانگی یەک رەوانەی بەغدا دەکرێت

پێش 3 کاتژمێر

بەپێی بەدواداچوونێکی کوردستان24، بڕیارە لە ماوەی 24 کاتژمێری داهاتوودا، وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان لیستی مووچەی مانگی یەک (1) و لیستی خەرجی و داهاتی مانگی 12ـی ساڵی رابردوو رەوانەی وەزارەتی دارایی عێراق بکات.

​هەروەها دوای گەیشتنی لیستەکە و پەسەندکردنی لەلایەن وەزارەتی دارایی عێراق، حکوومەتی هەرێم بڕی 120 ملیار دیناری داهاتی نانەوتی رەوانەی بەغدا دەکات.

​ دوای ئەم هەنگاوانەش بەغدا دەست دەکات بە ناردنی تەمویلی مووچەی مانگی یەکی مووچە خۆران و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان.

شەممە، 24ـی کانوونی دووەمی 2026، رێباز حەملان، یاریدەدەری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، سەبارەت بە مووچەی مانگی یەک (کانوونی دووەم) بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: لە چەند ڕۆژی داهاتوودا لیستەکە تەواو دەبێت و رەوانەی بەغدا دەکرێت. دوای پەسەندکردنی لەلایەن وەزارەتی دارایی عێراقەوە، بڕی 120 ملیار دینار دەخرێتە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی فیدراڵ.

سەبارەت بە پابەندبوونەکان، رێباز حەملان گوتی: "وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەتەواوی پابەندی داواکارییەکانی عێراق بووین و هیچ پاساوێک لەلایەن هەرێمەوە نییە بۆ دواکەوتنی مووچە." هەروەها رەخنەی لە هەڵوێستی بەغدا گرت و رایگەیاند: "بەداخەوە ئەوەی لەلایەن وەزارەتی دارایی فیدراڵ و بەغداوە دەکرێت، ستەمێکی گەورەیە لە خەڵکی کوردستان، بە جۆرێک لە ماوەی سێ ساڵدا مووچەی حەوت مانگ بۆ هەرێم نەنێردراوە."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا ئاماژەی بەوە دا کە مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیران و ئەنجوومەنی وەزیران، پێداگیری تەواو دەکەن لەسەر وەرگرتنەوەی ئەو مووچانە، چونکە مافی خەڵکی کوردستانە و نابێت بفەوتێن.