بەهای 100 دۆلاری ئەمریکی گەیشتە 157 هەزار دینار

لە دوو رۆژدا بەهای 100 دۆلار زیاتر لە هەشت هەزار دینار زیادی کردووە

پێش دوو کاتژمێر

بەهای دینار بەرانبەر دۆلار دابەزینی خێرای تۆمارکرد، لە دوو رۆژدا بەهای 100 دۆلار زیاتر لە هەشت هەزار دینار زیادی کردووە و خاوەن نووسینگەیەکی دراو لە شاری هەولێر دەڵێت: "ترسی هاووڵاتییان و گۆڕینەوەی دینار بە دۆلار، یەکێکە لە هۆکارە سەرەکییەکان."

ئەمڕۆ سێشەممە 27ی کانوونی دووەمی 2026، لە بازاڕەکانی دراوی هەرێمی کوردستان بەهای 100 دۆلار بە 157 هەزار دینار مامەڵەی پێوەکراوە، لە کاتێکدا دوێنێ دووشەممە بەهاکەی بە ئاستەکانی 149 هەزار دینار بوو.

تەحسین خۆشناو، خاوەنی نووسینگەی دراو، لە شاری هەولێر بە کوردستان24ـی راگەیاند؛ خواست لەسەر دۆلار بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە، ئەمە هاوسەنگیی لە نێوان دراوەکان لە نووسینگەکان دراو نەهێشتووە، دەڵێت "لە دۆخی ئاساییدا نیوەی پارەی نووسینگەکان دۆلارە و نیوەی دینارە، بەڵام ئێستا سێ بەشی پارەکان بووەتە دۆلار و تەنیا یەک بەشی بە دینار ماوەتەوە، ئەمە بەهۆی زیادبوونی ترسە لە بازاڕدا".

لەبارەی هۆکارەکانی بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار و دابەزینی بەهای دینار، روونیکردەوە؛ پێنەدانی دۆلار بە بازرگانان لەلایەن بانکی ناوەندیی عێراقەوە هۆکارێکی سەرەکییە، چونکە جێبەجێکردنی سیستەمی نوێی گومرگی ئەسیکۆدا زۆرینەی بازرگانانی لە دۆلاری بانکی ناوەندی بێبەشکردووە و ناچاری کردوون بۆ هاوردەکردنی کاڵاکانیان پەنا بۆ دۆلاری بازاڕەکان ببەن.

تەحسین خۆشناو، هاووڵاتییانی ئاسایی بەشێکی دیکەن لە هۆکاری بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار، چونکە بەهۆی نادڵنیایی و ترس لە داهاتوو، پارەکانی خۆیان لە دینارەوە دەگۆڕن بۆ دۆلار. هەروەها، دۆخی سیاسی ناوچەکە و مەترسیی سزادانی عێراق لەلایەن ئەمریکاوە بەهۆی چالاکیی گروپە میلیشیاکان، ترسێکی زۆری دروستکردووە، ئەگەری هەیە واشنتن پێدانی دۆلار بە عێراق رابگرێت، ئەمانە هەمووی پێکەوە فشاریان خستووەتە سەر بەهای دینار.

لەسەرەتای ئەم مانگەوە، بەهای دۆلار لە بازاڕەکانی کوردستان و عێراق بە خێرایی رووی لە بەرزبوونەوە کردووە، جێبەجێکردنی رێنمایی نوێ گومرگی لەچوارچێوەی سیستەمی ئەسیکۆدا زۆرینەی بازرگانانی لە دۆلاری بانکی ناوەندیی بێبەشکردووە و خواستی لەسەر دۆلاری بازاڕەکانی زیاتر کردووە.