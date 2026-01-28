لە تورکیا کەمپینی پشتیوانی لە رۆژئاوای کوردستان راگەیەندرا

پێش 39 خولەک

لە تورکیا 1381 کەسایەتیی دیار و ناسراو، لە رێگەی کەمپینێکی واژۆ کۆکردنەوەوە داوای پاراستنی رۆژئاوای کوردستان لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکەن. هاوکات هۆشداری دەدەنە حکوومەتی تورکیا؛ ئەگەر لە رۆژئاوا شەڕ بێت، لە باکووری کوردستان ئاشتی بەدی نایەت.

هەوڵی کۆمەڵایەتی بۆ ئاشتی بە ئامانجی پاراستنی رۆژئاوای کوردستان و بە دروشمەکانی "هێرش مەکەنە سەر رۆژئاوای کوردستان، دەست بۆ برا کوردەکانم مەبەن و مەمانکەن بە دراوسێی هێزەکانی تەحریری شام (هەتەشە)" کەمپینێکی واژۆ کۆکردنەوەی دەستپێکرد.

زۆرینەی ئەو کەسایەتییە دیارانەی تورکیا کە واژۆیان کۆ کردووەتەوە، هۆشداری دەدەن لەوەی، دوور نییە رۆژئاوای کوردستان رووبەڕووی چارەنووسێکی هاوشێوەی غەززە ببێتەوە، بۆیە لە هەڵمەتەکەدا داوای پاراستن و پشتیوانی لە ناوەندە نێودەوڵەتییەکان دەکەن.

پڕۆفیسۆر ئۆنوور هەمزەئۆغڵو مافپەروەر و ئەکادیمیست بە کوردستان24ی گوت: "گۆشەگیری رۆژئاوای کوردستان و بێدەنگیی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی نیشانەی ئەوەیە مەترسی هەیە، رۆژئاوا هاوشێوەی غەززەی بەسەردا بێت. ئەگەری روودانی قەیرانێکی گەورەی مرۆیی هەیە، بۆیە ئەم بابەتەمان ئامادە کردووە.

گوتیشی: داوا دەسەڵاتدارانی تورکیا و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکەین کە کۆتایی بەو گۆشەگیرییەی سەر رۆژئاوا بهێنرێت. با ئەو شەڕە بوەستێت و هەمووان بە مافە مرۆییەکانیان بگەن، چونکە بە هیچ شێوەیەک نامانەوێت ببین بە دراوسێی هەتەشە.

حکوومەتی تورکیا بە جیددی و بە ئاشکرا پاڵپشتی لە هێرشەکانی حکوومەتی دیمەشق بۆ سەر رۆژئاوای کوردستان دەکات و دەیەوێت هەسەدە و بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر نەمێنن. هاوسەرۆکی شارەوانی قاقزمان لە دەم پارتی کە یەکێکە لە واژۆکارانی کەمپینەکەیە دەڵێت: ئەگەر لە رۆژئاوای کوردستان شەڕ هەبێت، لە تورکیا ئاشتی بەدی نایەت.

گونەر هاتای هاوسەرۆکی شارەوانی قاقزمان گوتی: بڕیارە لە رۆژانی داهاتوودا، ئەندامانی "هەڵمەتی کۆمەڵایەتی بۆ ئاشتی" لە پەرلەمانی تورکیا سەردانی فراکسیۆنە جیاوازەکان بکەن و داوای پشتگیرییان لێ بکەن.

ملیۆنان هاووڵاتی باکووری کوردستان هاوشێوەی ئەو کەمپینە پرسیار دەکەن، ئەگەر کەسوکاریان لەو دیوی سنوور بکوژرێن، لێرە چۆن ئاشتی بەدی دێت؟