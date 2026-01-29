سیاسی

عەدنان بۆزان بۆ کوردستان24: پێویستە هاوکارییەکانی دەزگای خێرخوازی بارزانی بگەیەنرێتە کۆبانی

سووریا سوپای عەرەبیی سووریا هەسەدە ڕۆژئاوای کوردستان

عەدنان بۆزان، سەرۆکی ئەنجوومەنی خۆجێی (ئەنەکەسە)، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24؛ هۆشداریی دا لە تێکچوونی باری مرۆیی و تەندروستیی لە شاری کۆبانی و رایگەیاند؛ شارەکە لە ژێر گەمارۆیەکی چوارلایەنەی خنکێنەردایە.

بۆزان ئاماژەی بەوە کرد، دۆخی تەندروستیی منداڵان زۆر مەترسیدارە؛ بەهۆی سەرما و نەبوونی پێداویستییەکان، نەخۆشییەکانی کۆئەندامی هەناسە، گەدە و پێست بڵاوبوونەتەوە و نیشانەکانی بەدخۆراکی لەناو منداڵاندا دەرکەوتووە. هەروەها جەختی کردەوە؛ شیری منداڵ و دەرمانی نەخۆشییە درێژخایەنەکان لە بازاڕ و دەرمانخانەکاندا نەماون و نەشتەرگەرییەکان بەهۆی کەمی کەرەستەی پزیشکییەوە پەککەوتوون.

سەبارەت بە خزمەتگوزارییە گشتییەکان، سەرۆکی ئەنجوومەنی خۆجێی (ئەنەکەسە) رایگەیاند؛ زیاتر لە 10رۆژە کارەبا و ئینتەرنێت بە تەواوی بڕاوە و شارەکە لە تاریکییەکی رەهادایە. هەروەها بەهۆی نەمانی کارەبا و سووتەمەنی، پەمپەکانی ئاو لەکارکەوتوون و نرخی تانکییەک ئاو گەیشتووەتە 125 هەزار لیرەی سووری (نزیکەی 11دۆلار). هەروەها مەترسییەکی رژد لەسەر نەمانی ئارد و نان هەیە و نرخەکان بە شێوەیەکی خەیاڵی بەرزبوونەتەوە.

عەدنان بۆزان روونی کردەوە؛ کۆبانی لە چوار لایەوە گەمارۆدراوە (سنووری تورکیا، ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی سوپای نیشتمانی و بەرەکانی شەڕی نێوان سوپای عەرەبی سووریا و هەسەدە)، ئەمەش وایکردووە هیچ رێڕەوێکی مرۆیی بۆ چوونەژوورەوەی خۆراک و سووتەمەنی نەمێنێت.

عەدنان بۆزان داوای لە حکوومەتی کاتی کرد رێگەی دەربازبوونی هاوکارییەکان بکاتەوە، بەتایبەت هاوکارییەکانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی کە رێکخراوێکی مرۆیی بێلایەنە و ئامادەیە هاوکاریی بگەیەنێتە خەڵکی لێقەوماوی کۆبانی و ئاوارەکانی دەوروبەری. دووپاتیشی کردەوە؛ ئەنجوومەنەکەیان لە پەیوەندی بەردەوامدایە لەگەڵ لایەنە نێودەوڵەتییەکان بۆ رێگریکردن لە روودانی کارەساتێکی گەورەی مرۆیی.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لاڤین عومەر ,